漢翔總座 馬萬鈞退休
漢翔（2634）昨（29）日公告，總經理兼發言人馬萬鈞退休，繼任者未定，將待董事會核議同意後委派。法人指出，漢翔近期大舉擴大航太、儲能與科技服務，預料新的總座將引進專業經理人接棒。
法人表示，漢翔未來將以「國防航太、科技服務」兩路並進、營運多箭齊發，目前在手訂單規模約在500億元，除了國防航太、無人機等業務外，也在儲能、創能持續推進。
漢翔表示，以IDF發動機為例，今年前5月該公司接單持續傳捷報，已新承接IDF發動機後燃器零附件開口式採購案約50億元，加計去年簽訂飛機零附件開放式採購案，以及發動機零附件開放式採購案，金額已逾百億元。
另外，漢翔成功向波音及空巴等國際民機大廠爭取737、A320等主流機種的新訂單達90億元；科技服務方面，也順利承攬台電花蓮鳳林變電站的高階電力設備新建工程，成為台電「強化電網韌性建設」十年計畫的一員。
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