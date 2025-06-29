重電需求熱 台廠迎轉單

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

晶圓廠擴廠的重電設備需求太夯，國際指標供應鏈業者西門子爆缺貨，台廠罕見迎來轉單效益，包括中興電（1513）、華城、士電及亞力有望受惠，其中，更以中興電的高壓GIS等電力設備最受青睞。

晶圓代工廠持續擴廠，使高壓GIS等電力設備需求強勁，過去主要由國際大廠西門子提供設備，然而因全球電力需求持續攀升，近期，法人圈傳出包括西門子在內的各大供應鏈業者目前產能吃緊，訂單外溢至台灣重電廠。

中興電最快在今起即可望打入指標半導體晶圓大廠161kV GIS 供應鏈，成為少數的供應商之一。據悉，中興電的161kV GIS產品目前已進入晶圓大廠的驗證階段，概估旗下GIS產品有機會隨晶圓大廠擴廠計畫，銷售至海外市場，潛在訂單量對台廠挹注的規模上看五年。

中興電近期積極面向海外布局，針對美國市場，中興電表示，隨著半導體晶圓大廠赴美擴大投資，中興電GIS產品確實是可以跨入半導體公司，有機會隨著半導體廠出貨至海外。

此外，除了海外市場，國內也是中興電的大戰場，法人表示，AI電力需求帶動，看好台電強韌電網計畫後下一階段為能源開發計畫，預計釋出水力電廠、儲能標案，將大量釋出161kV以及345kV的高壓GIS設備需求，中興電將明顯受惠。

法人認為，雖然重電產業為成熟產業，但GIS設備的生產需要有非常完善的測試設備，注重大量資本投資，進入門檻高。再者，各國輸電的電壓規格有所不同，難以橫跨全球取得龐大市占與規模經濟的成本優勢，使得目前GIS設備多走向在地化發展，台電在採購標案當中亦有將國產化程度納入評分項目之一，在一定程度上保護了本土廠商，且中興電在成本以及維護效率上仍是當地廠商最具優勢，因此看好市占率不會因此下滑。

值得一提的是，儘管川普關稅戰未歇，但重電四雄皆表示，由於AI產業迅速擴張、基礎建設發展等，都讓美國電力設備需求實在太大，持續有供不應求的問題，甚至看好需求度長達十年，因此各台廠不放棄任何機會，仍積極切入。

以外銷變壓器大廠華城來看，率先打入美國德州星門計畫，拿下美國AI算力中心的訂單。華城表示，國際變壓器大廠的交期約四年以上，但華城交期在二到三年左右，具有相對優勢，因此頗受客戶青睞。

晶圓廠 GIS

延伸閱讀

活水源源不絕 2025下半年野村看好台股六大理由

隱形冠軍／開發資本：動信安全深耕海外有成 接單百年大廠

Nike 最新一季財報優於預期 國內製鞋大廠可望受惠

中興電、漢唐 四檔搶鏡

相關新聞

金融三業寫下最慘5月 前五月獲利腰斬至2,328億元 全年恐衰退

壽險業5月單月爆虧逾千億元，拖累金融三業（銀行、證期投和保險業）單月盈轉虧488億元，是史上同期最差，累計前五月獲利2,...

重電需求熱 台廠迎轉單

晶圓廠擴廠的重電設備需求太夯，國際指標供應鏈業者西門子爆缺貨，台廠罕見迎來轉單效益，包括中興電（1513）、華城、士電及...

漢翔總座 馬萬鈞退休

漢翔（2634）昨（29）日公告，總經理兼發言人馬萬鈞退休，繼任者未定，將待董事會核議同意後委派。法人指出，漢翔近期大舉...

5月匯損災情蔓延！金融業單月盈轉虧近500億 寫史上最慘

壽險業5月單月爆虧逾千億元，拖累金融三業（銀行、證期投和保險業）單月盈轉虧488億元，是史上同期最差紀錄，累計前五月獲利...

5元變0.5元！生技股王康霈 1拆10關鍵交易日程一次看

生技股王康霈*（6919）公告，董事會決議通過換股計畫，公司股票面額將由「新台幣5元」變更為「新台幣0.5元」。面額變更...

緯創股利入袋！每股發3.799元 董座林憲銘笑納1.7億股息

代工大廠緯創（3231）將於26日發放股利，每股配發3.799元股利、現金殖利率3.3%，發放率62.18%，每股股利、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。