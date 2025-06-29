重電需求熱 台廠迎轉單

晶圓廠擴廠的重電設備需求太夯，國際指標供應鏈業者西門子爆缺貨，台廠罕見迎來轉單效益，包括中興電（1513）、華城、士電及亞力有望受惠，其中，更以中興電的高壓GIS等電力設備最受青睞。

晶圓代工廠持續擴廠，使高壓GIS等電力設備需求強勁，過去主要由國際大廠西門子提供設備，然而因全球電力需求持續攀升，近期，法人圈傳出包括西門子在內的各大供應鏈業者目前產能吃緊，訂單外溢至台灣重電廠。

中興電最快在今起即可望打入指標半導體晶圓大廠161kV GIS 供應鏈，成為少數的供應商之一。據悉，中興電的161kV GIS產品目前已進入晶圓大廠的驗證階段，概估旗下GIS產品有機會隨晶圓大廠擴廠計畫，銷售至海外市場，潛在訂單量對台廠挹注的規模上看五年。

中興電近期積極面向海外布局，針對美國市場，中興電表示，隨著半導體晶圓大廠赴美擴大投資，中興電GIS產品確實是可以跨入半導體公司，有機會隨著半導體廠出貨至海外。

此外，除了海外市場，國內也是中興電的大戰場，法人表示，AI電力需求帶動，看好台電強韌電網計畫後下一階段為能源開發計畫，預計釋出水力電廠、儲能標案，將大量釋出161kV以及345kV的高壓GIS設備需求，中興電將明顯受惠。

法人認為，雖然重電產業為成熟產業，但GIS設備的生產需要有非常完善的測試設備，注重大量資本投資，進入門檻高。再者，各國輸電的電壓規格有所不同，難以橫跨全球取得龐大市占與規模經濟的成本優勢，使得目前GIS設備多走向在地化發展，台電在採購標案當中亦有將國產化程度納入評分項目之一，在一定程度上保護了本土廠商，且中興電在成本以及維護效率上仍是當地廠商最具優勢，因此看好市占率不會因此下滑。

值得一提的是，儘管川普關稅戰未歇，但重電四雄皆表示，由於AI產業迅速擴張、基礎建設發展等，都讓美國電力設備需求實在太大，持續有供不應求的問題，甚至看好需求度長達十年，因此各台廠不放棄任何機會，仍積極切入。

以外銷變壓器大廠華城來看，率先打入美國德州星門計畫，拿下美國AI算力中心的訂單。華城表示，國際變壓器大廠的交期約四年以上，但華城交期在二到三年左右，具有相對優勢，因此頗受客戶青睞。