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樂天銀行股東會／王東和連任董事長 今年最重要目標是盡快獲利

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國票金（2889）子公司樂天商業銀行27日舉行股東會並改選董事，由王東和連任董事長，而五席董事中維持台方二席、日方樂天三席，其中僅日本樂天銀行代表人更換為東林知隆，其餘董事均不變；三席獨董也全數續任。

純網銀樂天銀行董事會通過承認2024年度營業報告書，選舉第三屆董事及獨立董事；董事當選名單包括國票金控法人董事代表王東和、國票金董事長魏啟林，樂天銀行株式會社代表人東林知隆、樂天Card株式會社代表人石井英治，以及現任總經理佐伯和彥。獨立董事三席分別為橫井雅史、Hajime Uemura、嚴漢明。

樂天銀行為台日合資成立，國票金持股49%、日本樂天銀行持股50%、樂天信用卡持股1%。魏啟林表示，今年最重要目標是讓轉投資的樂天銀行趕快獲利，新重點為協助樂天持續發展聯貸、參貸業務，以及建置企業存放業務；另預計最快年底或明年春要辦理增資。

董事長 樂天 國票金控

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