中鋼公布5月營運表現 單月稅前淨損9.08億元

中鋼（2002）27日公布5月營運表現，單月稅前淨損9.08億元，相較4月的淨損2億元，虧損明顯擴大；今年前五月累計稅前盈餘為1,046萬元。該公司並預期，短期鋼市進入調節期。

中鋼表示，5月合併稅前淨損較4月進一步轉差，主要原因係鋼鐵業銷售量減少，以及中能風場發電度數減少，導致營收減少及營業損失增加；另外，礦業投資獲配股利減少，也壓縮業外收益。

針對全球市場情勢，中鋼指出，美國關稅政策後續發展仍具高度不確定性，連帶引發貿易緊縮並拖累經濟動能；而經濟合作暨發展組織（OECD）將今年全球經濟成長率由3.1%下修至2.9%，伴隨近期中東地區地緣政治風險提升，終端市場觀望氣氛濃厚。

台灣方面，受關稅變數與匯率升值雙雙拖累，出口動能明顯趨緩，反觀內需表現則相對穩健。

鋼鐵市場方面，中鋼表示，美國自6月4日起提高鋼鋁關稅至50%，雖有利當地鋼價止跌回穩，惟向上動能因需求低迷而疲乏；歐洲部分鋼價也隨淡季而下修，至於亞洲鋼品出口行情緩步走弱。

該公司認為，台灣鋼鐵直接、間接外銷競爭力在台幣匯率升值，出口終端客戶訂單釋出緩慢下承壓，國內流通行情呈現弱勢盤整態勢，短期鋼市進入調節期。