快訊

天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

已變一片荒涼...八仙塵爆走過十年 當年一瞬間從樂園變煉獄

傷亡不明…基隆民宅陷火海「濃煙竄天」畫面曝 消防搶救中

中鋼公布5月營運表現 單月稅前淨損9.08億元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

中鋼（2002）27日公布5月營運表現，單月稅前淨損9.08億元，相較4月的淨損2億元，虧損明顯擴大；今年前五月累計稅前盈餘為1,046萬元。該公司並預期，短期鋼市進入調節期。

中鋼表示，5月合併稅前淨損較4月進一步轉差，主要原因係鋼鐵業銷售量減少，以及中能風場發電度數減少，導致營收減少及營業損失增加；另外，礦業投資獲配股利減少，也壓縮業外收益。

針對全球市場情勢，中鋼指出，美國關稅政策後續發展仍具高度不確定性，連帶引發貿易緊縮並拖累經濟動能；而經濟合作暨發展組織（OECD）將今年全球經濟成長率由3.1%下修至2.9%，伴隨近期中東地區地緣政治風險提升，終端市場觀望氣氛濃厚。

台灣方面，受關稅變數與匯率升值雙雙拖累，出口動能明顯趨緩，反觀內需表現則相對穩健。

鋼鐵市場方面，中鋼表示，美國自6月4日起提高鋼鋁關稅至50%，雖有利當地鋼價止跌回穩，惟向上動能因需求低迷而疲乏；歐洲部分鋼價也隨淡季而下修，至於亞洲鋼品出口行情緩步走弱。

該公司認為，台灣鋼鐵直接、間接外銷競爭力在台幣匯率升值，出口終端客戶訂單釋出緩慢下承壓，國內流通行情呈現弱勢盤整態勢，短期鋼市進入調節期。

台幣匯率 中鋼

延伸閱讀

財政部自7月3日針對大陸熱軋銷台課徵臨時反傾銷稅

全民權證／中鋼 瞄準逾150天

中鋼「十年磨一劍」免19元甜？被群嗆：劍快磨成針…買了再磨你十年

中鋼股東大會明召開 環團氣候績效報告曝減碳績效不足

相關新聞

5元變0.5元！生技股王康霈 1拆10關鍵交易日程一次看

生技股王康霈*（6919）公告，董事會決議通過換股計畫，公司股票面額將由「新台幣5元」變更為「新台幣0.5元」。面額變更...

雲豹能源違反重大訊息規定 證交所處3萬元違約金

臺灣證券交易所對雲豹能源科技（6869）違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

緯創股利入袋！每股發3.799元 董座林憲銘笑納1.7億股息

代工大廠緯創（3231）將於26日發放股利，每股配發3.799元股利、現金殖利率3.3%，發放率62.18%，每股股利、...

中保科轉型 三引擎熱轉

中保科技（9917）將轉型為AI科技應用服務商，三大成長動能幫助擴展系統保全、智慧停車、訂閱制無人機平台，已成為營運引擎...

長虹2025年完工量拚百億

長虹（5534）昨（26）日召開股東會，董事長李文造表示，今年完工量約百億元，明年將迎來重頭戲，包括百億級北士科、南港商...

京城不發股利 小股東跳腳

京城建設連七年不發股利，小股東跳腳。京城建設（2524）昨（26）日股東會，去年營收獲利雙創新高，卻連七年不發放股利，董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。