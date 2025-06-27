5元變0.5元！生技股王康霈 1拆10關鍵交易日程一次看

生技股王康霈*（6919）公告，董事會決議通過換股計畫，公司股票面額將由「新台幣5元」變更為「新台幣0.5元」。面額變更前股票的最後交易日為7月11日，新股票上市買賣日為7月21日。

配合面額變更，新股票上市買賣日的參考價按比例調整為舊股票最後交易日(7月11日)收盤價之10分之1，請投資人注意。此外，股票面額變更後，每股盈餘、每股淨值及每股股價等將有所變動。

康霈*自2022年12月26日以122元登錄興櫃後，搭上全球減重藥物熱潮順風車，再加上CBL-514臨床一路過關，推升股票一路狂奔，為提升流動性與參與度，股票面額於2024年3月由每股面額10元、變更為5元，2025年5月股東再通過股票分割計畫，面額將由每股5元、變更為每股0.5元。

調整後實收資本額不變，流通股數將增加10倍，惟在面額大幅調降、流通股數暴增後，也須留意波動與風險同步放大。

康霈*6月26日股價收漲2.86%、報1,260元。累計6月以來，股價漲幅達43.67%，三大法人買超5,661張，包括外資買超5,553張、投信買超146張、自營商賣超38張。

面額變更事宜將自114年6月26日公告至9月25日。