快訊

轟炸伊朗核設施沒成功？ 白宮：FBI正調查誰洩密

駝背不光姿勢醜「死亡風險也爆增」日醫曝12項平衡瓦解警訊清單

「夜咖啡」代替飲酒文化 日韓年輕人追求健康新趨勢

5元變0.5元！生技股王康霈 1拆10關鍵交易日程一次看

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
康霈生技執行長凌玉芳（左）與董事長徐坴暉。聯合報系資料照
康霈生技執行長凌玉芳（左）與董事長徐坴暉。聯合報系資料照

生技股王康霈*（6919）公告，董事會決議通過換股計畫，公司股票面額將由「新台幣5元」變更為「新台幣0.5元」。面額變更前股票的最後交易日為7月11日，新股票上市買賣日為7月21日。

配合面額變更，新股票上市買賣日的參考價按比例調整為舊股票最後交易日(7月11日)收盤價之10分之1，請投資人注意。此外，股票面額變更後，每股盈餘、每股淨值及每股股價等將有所變動。

康霈*自2022年12月26日以122元登錄興櫃後，搭上全球減重藥物熱潮順風車，再加上CBL-514臨床一路過關，推升股票一路狂奔，為提升流動性與參與度，股票面額於2024年3月由每股面額10元、變更為5元，2025年5月股東再通過股票分割計畫，面額將由每股5元、變更為每股0.5元。

調整後實收資本額不變，流通股數將增加10倍，惟在面額大幅調降、流通股數暴增後，也須留意波動與風險同步放大。

康霈*6月26日股價收漲2.86%、報1,260元。累計6月以來，股價漲幅達43.67%，三大法人買超5,661張，包括外資買超5,553張、投信買超146張、自營商賣超38張。

面額變更事宜將自114年6月26日公告至9月25日。

股票分割 新台幣

延伸閱讀

避免淪為莫迪配角？ 習近平將首次缺席金磚峰會

LOL／CFO棒球外套神似《MyGO!!!!!》高松燈？網笑「一輩子戰隊」

NBA／飲食控制+有氧運動 美媒曝唐西奇休賽季成功大幅減重

42歲女治婦科病服藥胖起來 中醫內外調理助她減重15公斤

相關新聞

5元變0.5元！生技股王康霈 1拆10關鍵交易日程一次看

生技股王康霈*（6919）公告，董事會決議通過換股計畫，公司股票面額將由「新台幣5元」變更為「新台幣0.5元」。面額變更...

雲豹能源違反重大訊息規定 證交所處3萬元違約金

臺灣證券交易所對雲豹能源科技（6869）違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

緯創股利入袋！每股發3.799元 董座林憲銘笑納1.7億股息

代工大廠緯創（3231）將於26日發放股利，每股配發3.799元股利、現金殖利率3.3%，發放率62.18%，每股股利、...

中保科轉型 三引擎熱轉

中保科技（9917）將轉型為AI科技應用服務商，三大成長動能幫助擴展系統保全、智慧停車、訂閱制無人機平台，已成為營運引擎...

長虹2025年完工量拚百億

長虹（5534）昨（26）日召開股東會，董事長李文造表示，今年完工量約百億元，明年將迎來重頭戲，包括百億級北士科、南港商...

京城不發股利 小股東跳腳

京城建設連七年不發股利，小股東跳腳。京城建設（2524）昨（26）日股東會，去年營收獲利雙創新高，卻連七年不發放股利，董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。