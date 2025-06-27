緯創股利入袋！每股發3.799元 董座林憲銘笑納1.7億股息

代工大廠緯創（3231）將於26日發放股利，每股配發3.799元股利、現金殖利率3.3%，發放率62.18%，每股股利、發放總額，均創下團隊自2003年掛牌以來的新高紀錄，而緯創於6月3日進行除息交易、儘管當時市場正籠罩在美中貿易戰的爭議下，但緯創卻能不受影響的維持強勁走勢，只花短短3天的時間，就順利完成填息，也格外吸引市場目光的關注。而作為集團「總舵手」的現任董事長林憲銘，同時也是緯創公司的第一大股東，而他今日預計將領到高達1.7億元的現金股利，令眾人感到羨慕萬分。

AI狂潮席捲全球各大市場，而台鏈代工廠緯創作為輝達（NVIDIA）在AI伺服器方面的主要協力廠，也因此收獲各種利多源源不斷的加持；而緯創能搭上這波「AI巨浪」董事長林憲銘可說是背後最大的功臣，而根據公開資訊顯示，截至今年4月為止，林憲銘手中的個人持股張數已達到45149張，而他的持股比例大約佔整體的1.56%，以每股發3.799元股利來計算，預估他至少將領到171566200元的鉅額現金股利（約等於1.7億元），相當的驚人。

此外，緯創內部第二大股東為啟碁科技，持股張數總計28,796張，持股比例則高達0.99%，預計將配發新台幣1.09億元（合計新台幣109424800元）。而緯創集團內部的第三大股東，則是副總經理暨財務主管石慶堂 ，截至今年4月份手中的持股張數為4,972張，持股比例為0.17%，預計可入袋新台幣1889.36萬元（合計18893600元）。而第四大股東，則是現任總經理林建勳，截至今年4月份手中的持股張數為4629張，持股比例為0.16%，預計可入袋新台幣1759萬元（合計17590200元）。

事實上，緯創成立於2001年5月30日，至今走過24年，團隊近年持續調整產品佈局，除將自身獲利比重，朝高毛利產品方向進行調整，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，而在林憲銘的帶領下，緯創也卡位晶片大廠輝達（NVIDIA）供應鏈，入手龐大訂單。據緯創公布的財報顯示，去年合併營收達1.049兆元，年增21.8%；稅後淨利306.29億元，創歷史新紀錄，年增67.7%；全年稅後純益達 174.39 億元，年增超過 5 成，每股盈餘6.11元。而2024年毛利率 8.01%，年增 0.05 個百分點；營益率 3.71%，年增 0.55 個百分點，皆寫下歷史新高。

針對集團去年財務報告的亮麗表現，林憲銘表示，團隊在這一年以來，成功維持了財務比例的安全性，若以前一交易日的收盤價計算，目前的現金殖利率大約落在3.3左右，而從整體產業的角度來看，目前為止緯創的財報在整個產業中，也已算是發展較穩健的公司了，林憲銘重申，緯創團隊在這20多年來，持續朝著「對的」成長不斷方向，攜手市場持續邁進，而自己也會持續挺身而出、帶領大家邁向更高的水平。