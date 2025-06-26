中保科轉型 三引擎熱轉

中保科技（9917）將轉型為AI科技應用服務商，三大成長動能幫助擴展系統保全、智慧停車、訂閱制無人機平台，已成為營運引擎。 中保科董事長林建涵分析，智慧城市業務營收占比將從2025年的22%目標提升至2027年的30%。

中保科昨（26）日法說會，公司表示核心業務系統保全上，仍有三大成長動能，前全台缺工的問題，是很多企業的痛點，因此透過系統保全的賦能商機，針對三塊市場，分別是打入社區大樓樓管商機，幫老宅用科技導入智慧化停車場，也是今年推出的AI車辦通系統，最後一塊則是防災商機，就是AI火災預警，透過系統提升管理效率。

林建涵表示，AI監控與無人機巡邏平台已進入規模推展期。目前中保科在宜蘭擁有自己的飛手訓練基地，加上針對大型、中型、小型機種、開發不同場域應用已將相當完整。