台鹽拓通路 要強化產銷

台鹽（1737）昨（26）日舉行股東會，該公司董事長丁彥哲表示，今年營運正啟動新布局，包括國際級牙膏GMP工場投產、以加盟方式增加營業據點，並擴大與其他通路商合作，期許全年的營收和盈餘比去年成長。

台鹽股東會確認去年財報，營收為32.38億元，營業利益3.55億元，稅後純益3. 17億元、每股稅後純益1.86元，通過配發現金股利1.3元。隨後完成董事改選，並由丁彥哲續任董事長。

丁彥哲表示，去年雖面臨極端氣候變遷造成工時減少，以及天然氣能源等成本高漲的風險，台鹽仍透過深耕鹽水核心、保養保健清潔等生技產品，以及拓展新通路、代工和綠電等業務。

通路方面，推動全台加盟店軟硬體更新計畫，升級品牌識別度和服務品質，做到產銷同步強化，同時推出特許和複合兩種加盟方式，希望擴增全台營業據點。