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長虹2025年完工量拚百億
長虹（5534）昨（26）日召開股東會，董事長李文造表示，今年完工量約百億元，明年將迎來重頭戲，包括百億級北士科、南港商辦案都將完工，其中北士科商辦案「長虹ICT科技大樓」位在輝達總部現址旁，是最大利基。
長虹昨日召開股東會，由董事長李文造主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利5.5元。
長虹昨日股東會進行董事改選，董事長李文造續任，新任董事為華碩電腦設計部門散熱設計研發工程師郭正佳，新任獨董為凱寧顧問董事長張彥姝、禾欣建設董事長劉博綸，其餘不變。
李文造表示，今年預計有三案完工入帳，包括已完銷、總銷30億元「松德長虹」、總銷39.3億元的「長虹天韻」、總銷43億元「長虹雲創科技」，完工量約百億元。
明年則是迎來重頭戲，手上有四大商辦案，其中的兩大案將率先完工，包括分回總銷約百億元的北士科「長虹ICT科技大樓」、總銷預估約120億元的南港「長虹虹創科技大樓」。
李文造表示，北士科「長虹ICT科技大樓」就在輝達總部斜對面，該案規劃完善，公設還有籃球場，相當適合企業進駐，因此會以整棟出售為優先考量。
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