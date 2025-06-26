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台泥綠色貸款5億歐元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
台泥董事長張安平。聯合報系資料照
台泥董事長張安平。聯合報系資料照

台泥（1101）昨（26）日宣布，將透過旗下荷蘭子公司TCC (Dutch) Holdings B.V.，在國際綠色金融領域成功簽訂並完成動撥一筆為期五年、規模高達5億歐元（約新台幣171億元） 的「綠色貸款」。

台泥預期，此舉不僅大幅優化財務體質，預計每年可為台泥節省至少500萬歐元利息支出。

台泥董事長張安平表示，面對全球能源轉型，歐洲在綠色能源發展具備巨大潛力，特別是在儲能、電動車充電網路與智慧電網等領域。此次綠色融資，正是台泥加速布局這些永續事業的戰略考量，不僅強化財務體質，更為企業與地球共創長遠價值。

台泥指出，這筆五年期歐元綠色貸款的利率加碼僅100個基本點（bps），相較於其他國際大型投資等級企業目前發行的歐元綠色債券發行利率，加碼僅約一半。此次融資的成功，也大幅提升了台泥的流動比率，進一步強化其財務穩健性。

本案由法國東方匯理銀行擔任綠色架構顧問銀行，並攜手法國巴黎銀行、三菱日聯銀行、星展銀行（台灣）及台北富邦銀行等五家國際級商業銀行共同承銷。值得一提的是，此次貸款獲得遠超乎預期的 5億歐元以上認購承諾，顯示市場對台泥永續發展藍圖的高度信心。

台泥表示，此筆綠色貸款嚴格遵循最新發布的「綠色融資框架」，並獲得第三方機構ISS Corporate的第二方意見認證，確保其完全符合國際最高等級綠色債券與綠色貸款原則。資金用途全數用於償還現有貸款，支持降低碳排放、發展綠色新能源，提高再生能源佔比及提升資源循環效率等關鍵項目，符合穩步邁向台泥2050年淨零排放的長期策略。

台泥表示，繼今年3月成功發行3.5億美元無擔保綠色可轉債後，本次綠色貸款的順利完成，標誌著台泥集團在國際綠色資本市場上已建立穩健的信用基礎與品牌影響力。信用評等機構標準普爾（S&P）與惠譽（Fitch）均給予台泥 BBB-投資等級 評價，展望穩定。

法國 台泥

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