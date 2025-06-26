三陽：內外銷拚百萬輛

三陽工業（2206）董事長吳清源昨（28）日在股東會中表示，公司以「開創」與「啟動」為主軸，正式啟動「三年機車全球年銷百萬輛」的成長藍圖。

吳清源說，2024年是三陽工業創立70周年的重要里程碑，亦是公司邁向新階段、設定新成長目標的關鍵開端。去年國內市占率達40.9%，展現市場對三陽品牌與產品的高度肯定。

因為關稅、貨物稅的衝擊，短時間想要買車的消費者暫停、等待，這部分會隨著時間降低這個疑慮。因為外在因素，心裡都像坐雲霄飛車一樣上上下下，對公司的經營是不利，畢竟經營公司，最希望的是順順利利，不是大起大落的情況。

三陽將聚焦高性能節能引擎與中高階車款開發。國內積極拓展通路與售後服務，鞏固市占率維持40%以上；國際市場預期外銷年增幅可達10%以上，朝內外銷總計百萬輛的銷售目標邁進。