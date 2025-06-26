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永豐金與京城銀股份轉換對價調整 每股換發比例上修

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金（2890）26日公告，依據與京城銀行簽訂之股份轉換契約第4條規定，調整交易對價內容。由於雙方股東常會已於今(2025)年5月29日及6月26日分別通過113年度盈餘分配案，故對價內容自永豐金控除權基準日起調整為：京城銀行（2809）每1股普通股可換發永豐金控普通股1.2375股（原為1.15股），並搭配現金新台幣26.75元不變。

永豐金控表示，交易對價之調整，係依合約約定條款進行，目的在反映雙方盈餘分配變化，保障所有股東權益。此次公告亦符合《證券交易法施行細則》第7條第9款，屬對股東權益或股價可能產生重大影響事項。調整後的換股比例將自永豐金控除權基準日起正式適用，目前永豐金尚未宣布除權基準日。

股東 永豐金控 京城銀行

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