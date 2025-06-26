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京城股東會／營收獲利創新高不分配股利 小股東喊不公平

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

京城（2524）26日股東會，去年營收獲利雙創新高，卻連續第7年不發放股利，董事長蔡天贊表明，保留資金做土地收購，但小股東喊不公平。

京城去年營收92.8億元，創下有史以來營收新高，與2023年比較、年增2.6倍；每股稅後純益EPS 7.67元，同創歷史新高，EPS若與2023年的1.2元相比較，成長高達5.39倍。

昨天京城股東會通過不配發股利，這也是連續第7年未發放股利。而京城上次發放股利，是2018年配發2元現金股利。

蔡天贊表示，保留的現金將用於資金運用，包括進一步的庫藏股、土地收購計畫等。

京城小股東對此大喊不公平表示，不論大股東是稅賦或其他考量刻意不配息，形同剝奪中小股東應有的回饋權益。

法人指出，股利發放是資本市場最基本的公司治理機制之一，企業在盈餘充足時理應適度分配獲利，回饋出資股東，若長年不配息，等同否定小股東持股價值，尤其在盈餘創新高的情況下，小股東卻領不到1毛錢，中小股東不僅資金遭凍結，還須承擔公司營運與市場波動的所有風險，權利義務似已嚴重失衡。

法人表示，主管機關應正視此風氣，強化公司治理與資訊揭露機制，並檢討是否應賦予股東更明確的分紅決策參與權，企業賺大錢卻長期不配息，理應接受投資人與市場的嚴格檢驗。

配息 股東會 股利

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