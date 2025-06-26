盛餘法說會／第3季保守看待 第4季有望回穩

盛餘（2029）26日法說會，表明進入2025年下半年，鋼鐵市場籠罩在政策不確定、匯率波動與地緣政治風險交錯的陰影下，第3季市況承壓保守看待，展望第4季，隨關稅政策逐步明朗，若聯準會啟動降息、製造業景氣回溫後，將帶動下游補庫需求釋出，鋼市信心可望回穩。

盛餘指出，當前市場買方因擔心國際原物料價格上漲與匯率波動影響進口成本，紛紛延後採購決策，壓抑整體成交熱度。與此同時，中東地緣衝突加劇，推升油價及海運費，進一步壓縮終端業者利潤空間，使鋼品買盤進一步趨於保守，將深化高值化產品布局，以精緻鋼品建立穩固品牌形象，鞏固不敗的競爭優勢。

目前盛餘內銷比重達七成，主力產品涵蓋高值化建材、特殊應用鋼品，應用於耐蝕建築、交通運輸、能源等高規格市場，為公司整體營收提供穩定支撐。外銷方面，儘管全球景氣不確定性升高，但歐美對於高規格、環保標準鋼品的剛性需求依舊存在，多年深耕精緻化鋼品市場有成效，建立明確品牌辨識度，展現高度競爭力。