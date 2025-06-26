台塑化填息達陣！外資錢進卡位 集團除息行情打強心針

台塑四寶除息秀25日由台塑化（6505）邁向填息揭開序幕，由於中東情勢緊張恐催升國際油價，加持台塑化兩天即填息達陣，為集團除息行情打下強心針。接下來，台化（1326）將於7月1日除息、每股配息0.5元；台塑與南亞（1303）則分別於7月15日與7月22日除息，分別配息0.5元與0.7元。

台塑四寶四家公司合計股東人數高達88.72萬人，為台股除息旺季中關注度最高的重量級集團，吸引外資錢進卡位，也帶動南亞、台化、台塑等今日量價同步升溫。其中，南亞25日躍居外資買超冠軍股，且近4個交易已連續買超合計達99,970張，推升股價接連收復5日線、月線；台化也連續兩日獲外資回補3606張，今日量價俱揚，股價挑戰月線；此外，台塑25日同樣獲外資回補1,668張，股價躍過季線。

而在台塑四寶歡喜迎接除息行情渲染下，包括華夏（1305）、台聚（1304）、國喬（1312）、再生-KY（1337）、聯成（1313）、台苯（1310）、中石化（1314）等塑膠股也紛紛走多，拉抬塑膠類指續漲逾2%，已連續第四天走高。

另一方面，中東地緣政治風險升高，引發全球金融市場動盪，市場憂心占全球原油消費量約21%荷莫茲海峽，可能遭到伊朗報復性封鎖，造成原油供給中斷。國際油價日前應聲強彈至每桶70美元以上。而在以伊停火協議宣布後，原油供應中斷的恐懼褪去，國際油價連兩天共大跌13%，25日反彈，布蘭特原油期貨回升至逼近每桶68美元。

法人評估，油價上漲將有利台塑四寶庫存利益評價回升，挹注短期獲利，其中，台塑第3季進入傳統旺季，塑化產品需求提升有利營運表現，台塑化則拜煉油產品供需表現於第2季好轉，獲利回溫可期。