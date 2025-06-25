億豐股東會／董事會決議加碼投資墨西哥廠 總金額達1.5億餘美元

億豐工業（8464）股東常會25日通過配發14.5元現金股利，配發率61.5%；董事會隨後並通過，對100%持有的墨西哥子公司，擬再增加投資550萬美元，累計總投資金額達1.5億餘美元，以擴大集團生產基地的營運規模。

億豐去年合併營收295.35億元，毛利率57.24%，年增1.76個百分點，稅後純益69.03億元、年增25.8%，獲利創歷史新高，每股稅後純益達23.56元，配息14.5元也創新高，依今天收盤價401元計算，現金殖利率3.61%。

億豐指出，集團深耕安全與便利的窗簾，憑藉領先業界的無拉繩窗簾升降系統，與前瞻布局的大規模無拉繩生產優勢，在去年第4季窗簾市場低迷之際，依然穩步擴大在北美客製窗簾市場的占有率。同時，隨著墨西哥營運持續提升效益。

億豐去年客製化、固定尺寸窗簾的營收，分別年增7.4%及6.4%，億豐表示，優勢佈局北美無拉繩窗簾，並透過歐亞D2C電商直營模式深化滲透率，推動客製化窗簾占比攀升至71.4%新高。

展望今年，美國關稅政策、匯率與地緣風險仍是市場主要變數，但億豐強調，將藉由完整的產業鏈優勢，靈活應對挑戰。

億豐強調，集團從設計創新、機具研製、製程自主、配件自產，到跨國製造與營運調度，再到品牌直營與電商布局，已構築扎實的一站式價值鏈，在變局中擁有相對充足的策略工具應對挑戰。

墨西哥第二期廠區，也按計畫於今年上半年投產，可進一步強化內部的短鏈供應效益。億豐累計前五月合併營收125.47億元、年增10.7%，續創同期新高。