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裕慶股東會／通過配發13元股息 廖昭宜獲選續任董事長

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

裕慶-KY（6957）股東常會25日通過配發13.16元現金股利，配發率達92.04%，已連續三年股息配發率達七成以上，以今天收盤價162.5元計算，現金殖利率8.1%。另外，股東會也完成董事全面改選，廖昭宜獲選續任董事長。

裕慶去年合併營收40.14億元、年增3.8%，創歷年新高，稅後純益7.47億元，由於上市股本膨脹，每股稅後純益14.3元，仍繳出歷年次高水準。

裕慶實施買回庫藏股，於5月14日至6月10日共買回自家股票684家，平均每股買回價格為175.52元，因此決議2024年配發每股13.16217709元現金股利，配息率達92.04%，將公司經營成果回饋全體股東共享。

裕慶指出，集團持續深化商用展示架ODM業務轉型，2024年商用展示架業務銷售寫下歷年新高，占整體營收比重提升至66.97%，尤其在新品、新客戶等業務斬獲頗豐。

裕慶不僅成為Target零售百貨集團唯一亞洲區首家供應商，亦包括美國第一、二大的家居裝修產品零售商與美國百貨零售連鎖店（K）等多家客戶加大業務合作。

而根據商用展示架業務過往模式，一旦取得新客戶合作，將有機會迎來二至三年的訂單成長期，有助於挹注集團未來營運有利發展條件。

裕慶為亞洲區最具規模的商用展示架供應商，今年為裕慶全球化業務布局元年，今年第1季取得中國大陸全家連鎖超商華中、華東地區門市商用展示架，以及中國大陸最大貨櫃生產商-中集集團針對電動車引擎生產治具架等訂單，成功打開中國大陸地區市場業務。

裕慶也積極拓展歐洲、東南亞區域業務契機，旗下印尼泗水新廠進度符合預期，預計下半年投入生產行列，可望為營運再添新成長動能。

股東會

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