統一超（2912）於昨（25）日召開線上法說會，統一超表示，「會員經濟」將成為集團數位轉型的核心，並為集團各事業帶來實質效益。此外，在物流方面，台南新市物流園區將於今年下半年啟用。

統一超今年推出的訂閱制會員方案「OPEN!PRIMA」，目前仍處於試行階段，統一超表示，未來將進一步拓展至Yahoo、家樂福等大型通路，並透過支付工具等多元模式促進跨通路消費。

統一超表示，自發展openpoint點數制度以來，營收貢獻度已超過50%，具備虛擬貨幣的高度運用性。集團通路中，包含藥妝、咖啡店各大通路整併，包含食衣住行消費場景，並擴及海外通路，帶動營收成長。

在物流事業方面，集團已在北中南啟動新物流園區建設，並計劃在未來四年內逐步完成，其中台南新市物流園區將於今年下半年啟用。

統一超表示，物流園區將進一步導入自動化、智慧倉儲及綠色物流系統，以應對長期的運送需求。在內部需求穩定的情況下，若未來產能仍有餘裕，集團將積極開拓第三方客戶物流服務，強化整體經營效益。