台船在手合約逾2,000億

台船（2208）昨（25）日舉行股東會，該公司指出，目前手持訂單合約金額逾2,000億元，尚待執行金額約1,400億元，商船訂單已排到2030年，將隨著船艦等建造工程推進，力拚明年賺錢。

台船股東會首先確認去年財報，合併營收144.94億元，營業毛損30.57億元，稅後淨損27.94億元，虧損主要原因係教育實習船因設計變更，導致工程進度落後與逾期罰款；另因化學品輪、1,000噸級巡防艦、新型救難艦原型艦等，因工程進度不順遂，造成生產成本大幅增加。隨後並完成董事會改選，由黃正弘續任董事長。

展望營運前景，該公司指出，目前商船手持訂單總計有17艘及六艘選擇權；軍艦及公務船手持訂單合計14艘，交船日期高雄廠區排至2031年10月，基隆廠排至2027年10月。

其次，製造機械類手持訂單有中油石化品儲槽26座與槽車裝卸工場統包案；同時，尚有承攬載台工程安裝施工及船艦載台性能提升案等重大船艦改裝業務。