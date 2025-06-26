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鴻華推新車 業績來電

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻華先進（2258）昨（25）日舉行法說會，發言人王理巍表示，第二款乘用車Model B將在第4季上市，北美版的Model C則在今年底推出，加上與日本三菱汽車合作的車款在2026下半年推出，隨著新車款持續問世，加上高雄橋頭新廠今年完工擴大產能，看好2026年業績成長。

王理巍透漏，Model B已經通過政府認證，可正式掛牌販售，正在為販售前做準備。北美版Model C正在美國實地驗證，今年底完成開發驗證工作。與三菱合作的車款，明年正式上市，至於其他客戶持續進行中。

其他車款方面，他說，之前亮相的中大型MPV車款，持續向招商車推進。商用車方面，去年展出Model U，今年也會推進到招商車。高雄橋頭新廠今年可以完成，產能持續擴大。

鴻華認為，儘管過去半年全球經濟動盪，全球電動車市場仍在增長。今年首季全球新能源車市場成長35.6%，且此增長趨勢為全球性，涵蓋中國大陸、歐洲、美國與台灣市場。該公司密切關注經濟環境變化，並隨時做出因應與調整，以應對2030年電動汽車占有率提升的大趨勢。

鴻華董事長劉揚偉之前表示，目前鴻華的合作夥伴有三個，第一個是納智捷，第二個是預計今年底前會揭露的美國夥伴，第三個是三菱汽車，並且積極洽談更多夥伴。

鴻海集團電動車零組件布局進度，劉揚偉說，電池方面，電池芯高雄量產，電機也進行好長一段時間，陸續用在巴士與小車上，電控方面已經出給Stellantis一段時間，持續擴大中。

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