國泰電業加碼開泰能源、持股增至97% 預期年投報率逾4%

國泰金（2882）25日在證交所發布重大訊息，代子公司國泰電業公告取得開泰能源公司普通股；國泰金高層指出，旗下國泰電業原持有開泰能源70%股權，本次以3.86億元收購開陽能源股權後，持股比率提高為97%。

國泰金表示，本次收購主要著眼三大原因，一是開泰能源財務業務均由國泰電業負責，對該公司營運風險掌握度高；二是開泰能源多為併聯案場，開發風險低；三是收購後，預期年投報收益率可達4%以上。

根據證交所重大訊息，國泰電業是以每股新台幣14.3元取得開泰能源持股2,700萬股，交易總金額為3.86億元，取得或處分的具體目的或用途為「創造長期穩定收益」。

國泰電業成立於2017年，為國泰人壽攜手國泰地產集團旗下三井工程，合資成立之太陽能專案投資公司，除配合政府引導保險資金投入公共建設外，更用實際行動支持太陽能產業發展，支持再生能源轉型，為地球暖化善盡企業責任。

國泰人壽自2014年起即開始投資太陽能電廠，2022年積極參與國泰電業合併增資案，增持國泰電業的股權至七成，為國內首家成立太陽能電廠子公司的壽險業者。