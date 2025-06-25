國泰電業加碼開泰能源、持股增至97% 預期年投報率逾4%
國泰金（2882）25日在證交所發布重大訊息，代子公司國泰電業公告取得開泰能源公司普通股；國泰金高層指出，旗下國泰電業原持有開泰能源70%股權，本次以3.86億元收購開陽能源股權後，持股比率提高為97%。
國泰金表示，本次收購主要著眼三大原因，一是開泰能源財務業務均由國泰電業負責，對該公司營運風險掌握度高；二是開泰能源多為併聯案場，開發風險低；三是收購後，預期年投報收益率可達4%以上。
根據證交所重大訊息，國泰電業是以每股新台幣14.3元取得開泰能源持股2,700萬股，交易總金額為3.86億元，取得或處分的具體目的或用途為「創造長期穩定收益」。
國泰電業成立於2017年，為國泰人壽攜手國泰地產集團旗下三井工程，合資成立之太陽能專案投資公司，除配合政府引導保險資金投入公共建設外，更用實際行動支持太陽能產業發展，支持再生能源轉型，為地球暖化善盡企業責任。
國泰人壽自2014年起即開始投資太陽能電廠，2022年積極參與國泰電業合併增資案，增持國泰電業的股權至七成，為國內首家成立太陽能電廠子公司的壽險業者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言