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美喆股東會／通過每股配1.2元股息 積極尋找非中國大陸供應鏈合作商

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
美喆-KY 25日股東會由董事長陳本源(右三)主持，會中通過2024年配發每股1.2元現金股利，配發率近六成；左三為美喆-KY執行長王傳漢。美喆-KY提供
美喆-KY 25日股東會由董事長陳本源(右三)主持，會中通過2024年配發每股1.2元現金股利，配發率近六成；左三為美喆-KY執行長王傳漢。美喆-KY提供

美喆-KY（8466）25日股東會由董事長陳本源主持，會中承認2024年財報，2024年美喆-KY合併營收達38.6億元、年增45%，稅後純益達1.35億元、每股純益達2.02元，獲利較2023年虧損轉盈。

美喆-KY 25日股東會通過每股配發1.2元現金股利，配發率近六成，依25日收盤價26.65元計算，若後續順利填息，現金殖利率初估約4.5%。

美喆-KY表示，2024年除了受惠歐洲地區業務銷售表現穩健成長，北美地區銷售表現也隨著既有大型經銷商，及量販通路商在SPC（Stone Plastic Composite）石塑地磚的訂單拉貨力道提升，帶動去年北美地區銷售表現較2023年成長178.3%，區域營收占整體比重攀升至37.8%水準。

展望未來，美喆-KY指出，雖然美國對等關稅影響全球供應鏈，但對公司來說，未來營運將著重在拓展新市場與新客源，並在國際品牌、量販通路與經銷商積極找尋非中國大陸供應鏈合作廠商，有機會創造公司切入新客戶供應鏈之契機。

目前美喆-KY積極爭取其他國際知名大廠、區域經銷商洽談業務合作，並已完成台南廠之客戶驗廠作業，集團對公司中長期營運持正面看待。

股東會 營收

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