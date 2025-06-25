海光股東會／鋼筋市場低迷 審慎面對市況變化
電爐鋼筋廠海光（2038）25日股東會，認為全球經濟發展高度不確定性，台灣鋼筋價格將同國際鋼市多空不明起伏難測，鋼筋市場消費量將小幅衰退，海光謹慎面對鋼市變化，採購與銷售維持平衡應對。
海光表示，國際廢鋼與小鋼胚價格觸及近5年來低點，出現有價無量現象，一度因美國總統川普上台後加徵25%的鋼鋁關稅與俄烏和談出現契機，引爆美國鋼廠稼動率上升，帶動國際廢鋼上漲與烏克蘭重建商機期待，但近期受美國大幅課徵關稅引起貿易戰擴大，造成全球經濟衰退疑慮干擾鋼市復甦。
展望2025年，國際利空因素，首推中美貿易戰下的全球經濟衰退疑慮、其次是大陸的內需經濟問題造成大陸鋼廠競爭激烈虧損嚴重並大量出口鋼材到全球各地。不過，大陸鋼市負面因素皆已反映在2024年鋼價的表現，而今年在大陸國家主席習近平積極主導振興下，對大陸經濟下滑的風險與影響可望有所減緩。
國內利多因素則是社會住宅、公共工程、投資擴廠的需求持續成長，利空因素則是央行第七波信用管制下造成市場交易量自2024年第3季開始顯著萎縮，連帶影響建商推案觀望與新屋開工率降低。
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