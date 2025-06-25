中鴻股東會／董事長曾貴松：高科技廠在台投資 提供國內鋼需穩固支撐
中鴻（2014）25日股東會，董事長曾貴松表示，全球鋼市受地緣政治、關稅、匯率波動與原物料價格起伏等因素干擾，使得鋼需復甦進程明顯遞延。其中，美國自2月起恢復對鋼鋁產品全面徵收25%關稅，並於6月再度調升至50%，引發全球供應鏈劇烈動盪。世界鋼鐵協會同時罕見延後至10月才發布下一年度鋼需預測，可見不確定性增高。
另一方面，國內高科技廠延續在台投資計畫，加上公共工程穩定推進，未來半年營造景氣可望維持穩定。營造業為鋼材主要需求來源之一，與房地產、公共建設、工業設施投資密切相關，將對國內鋼需提供穩固支撐。
曾貴松認為，受美國貿易政策反覆影響，全球經濟不確定性升高，導致市場轉趨觀望，短期鋼價或進入調整階段；然隨著中美重啟貿易談判，市場擔憂情緒改善，加上中、歐官員將舉行會晤、貿易關係有望緩和，以及東協十加三財長會議，聯合聲明將加強區域合作，全球貿易板塊將陸續重塑，並改善關稅戰對經濟影響。
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