中鴻股東會／董事長曾貴松：高科技廠在台投資 提供國內鋼需穩固支撐

中鴻（2014）25日股東會，董事長曾貴松表示，全球鋼市受地緣政治、關稅、匯率波動與原物料價格起伏等因素干擾，使得鋼需復甦進程明顯遞延。其中，美國自2月起恢復對鋼鋁產品全面徵收25%關稅，並於6月再度調升至50%，引發全球供應鏈劇烈動盪。世界鋼鐵協會同時罕見延後至10月才發布下一年度鋼需預測，可見不確定性增高。

另一方面，國內高科技廠延續在台投資計畫，加上公共工程穩定推進，未來半年營造景氣可望維持穩定。營造業為鋼材主要需求來源之一，與房地產、公共建設、工業設施投資密切相關，將對國內鋼需提供穩固支撐。