遠雄港股東會／董事長由葉鈞耀續任

遠雄港（5607）25日股東會通過每股發放股票股利0.2元與現金股利1.1元，改選董事後，董事長由葉鈞耀續任。

遠雄港股東會通過去年財報與相關議案，並改選董事，新任董事分別為葉鈞耀、遠雄國際投資股份有限公司代表人許自強、遠雄國際投資股份有限公司代表人劉明芳、遠雄國際投資股份有限公司代表人謝承海，以及獨立董事李萬里謝定亞與秦淑美。

遠雄港指出，自貿港不斷成長茁壯，持續朝精緻化服務，積極配合桃園航空城計劃及全球招商活動，爭取國際化、大型化廠商進駐營運，形成AI晶片產業聚落，同時啟動客製化專倉合作形成產業聚落，並透過專案延攬及異業聯盟加強延攬跨國企業進駐與台商回流、爭取代理陸外籍航空公司，以增加貨物進儲量體及市占率。未來並運用企業內外資源提供科技化、精緻化服務，不斷厚植公司體質與競爭力，穩定中持續突破，再創營收新高。