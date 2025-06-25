快訊

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

跟進張博洋！台南市議員李宗霖宣布退黨：從台灣基進「畢業」

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

連五根漲停 台揚應要求公布5月每股淨損0.08元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

衛星通訊廠台揚（2314）近期股價連續五個交易登上漲停，股價從7.18元漲至11.45元，台揚也應主管機關要求公布近期營運表現，5月營收1.05億元，年減38%，每股稅後淨損0.08元，今年第1季每股淨損為0.89元。

台揚近年虧損連連，今年打入全額交割股，日前台揚董事長謝其嘉表示，隨大客戶發射新衛星，台揚為獨家供應商，可望推升營運成長，轉虧為盈是重大目標。

衛星地面站過去貢獻台揚營收約四成，過去兩年因為大客戶發射衛星不順，導致無法出貨，影響營運。

台揚表示，台揚衛星地面站主要客戶下半年將發射新衛星，未來將連發兩顆衛星，台揚是重要衛星地面站獨家供應商，提供產品應用在飛機上、船舶、車輛、企業及商用等等，對台揚來說是一個很重要的案子，有信心台揚營收可望谷底反轉。

董事長 營收

延伸閱讀

幫華碩（2357）股價封神還是當盤子？00929砸54億拉漲停掀網戰

商業模式+需求 衛星通訊兩大關鍵

手機直連衛星時代要來了 數發部開放業者申請頻率

最後一盤拉至漲停！華碩進入00929前十大之列 總持股增至41檔

相關新聞

鄉林股東會／董座賴正鎰：都更推案動能強勁 台北10年推案無虞

鄉林（5531）25日召開股東常會，完成董事全面改選，董事長賴正鎰表示，「鄉林都更整合進度超前，未來十年在台北蛋黃區的推...

美利達股東會／通過配發股息4元 看好歐美市場回溫動能

美利達（9914）25日股東會，即使去年因業外因素導致全年虧損，但在本業穩健成長下，對自行車市場前景仍具信心，股東會通過...

儒鴻加碼印尼 法人估今年 EPS 24元

儒鴻（1476）將對印尼子公司加碼現金增資，兩次增資合計達7,000萬美元、約新台幣20.69億元；法人機構評估，儒鴻今...

雲豹衝刺業績 四箭齊發

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（24）日召開股東會，通過配發現金股利5元。雲豹能源總經理趙書閔指出，今年聚焦太陽...

櫻花2025年營收拚逾百億

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）台中品牌旗艦館昨（24）日開幕，董事長張永杰宣布，第三座品牌館預計8月進駐高雄；櫻花品...

力肯 審慎樂觀2025年下半年

釘槍廠力肯（1570）於昨（24）日召開股東會，力肯表示，美國關稅政策與地緣政治影響下，導致客戶訂單持保守態度，當前訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。