連五根漲停 台揚應要求公布5月每股淨損0.08元

衛星通訊廠台揚（2314）近期股價連續五個交易登上漲停，股價從7.18元漲至11.45元，台揚也應主管機關要求公布近期營運表現，5月營收1.05億元，年減38%，每股稅後淨損0.08元，今年第1季每股淨損為0.89元。

台揚近年虧損連連，今年打入全額交割股，日前台揚董事長謝其嘉表示，隨大客戶發射新衛星，台揚為獨家供應商，可望推升營運成長，轉虧為盈是重大目標。

衛星地面站過去貢獻台揚營收約四成，過去兩年因為大客戶發射衛星不順，導致無法出貨，影響營運。

台揚表示，台揚衛星地面站主要客戶下半年將發射新衛星，未來將連發兩顆衛星，台揚是重要衛星地面站獨家供應商，提供產品應用在飛機上、船舶、車輛、企業及商用等等，對台揚來說是一個很重要的案子，有信心台揚營收可望谷底反轉。