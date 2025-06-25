四維航股東會／今年還有一艘新船要交船 未配發股利

四維航（5608）25日股東會，通過2024年財報與盈餘分配或盈虧撥補。公司表示，2024年出現虧損，再加上考量到船舶擴充計畫，今年還有一艘新船要交船，所以沒有配發股利。

四維航指出，國際貨幣基金組織(IMF)於1月份的「世界經濟展望報告」指出一一四年全球經濟增長預期 3.3% ，全球經濟增長預計將保持穩定，但仍低於 3.7% 的歷史平均水準。地緣政治局勢變化難測，相伴保護主義抬頭，美國利用其對全球經濟的影響力不時提出新宣言擾動市場趨向，為全球經濟帶來不確定性。以哈停火協議如何實際執行進而恢復紅海和亞丁灣航線。延續三年餘的俄烏衝突，期待落幕的契機開啟重建商機，已等候多時。

預計114年乾散貨需求將增長 0.5%~1.5%，船舶供給運力預估增長3%，為遵循 CII 船速減慢限制船舶周轉，法規日趨嚴格及運費下滑促成老舊船舶拆解量增加，又新船價格居高不下，船席空間不足，造成新船交付數量有限，短期內不見降價空間。今年將是在充滿挑戰中仍奮力向前力求穩健。