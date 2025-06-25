元大投信配發每股15.59元現金股利 7月22日發放

元大金（2885）旗下元大投信於6月25日公告董事會決議通過113年度盈餘分派案，將配發每股現金股利新台幣15.594元，總配發金額達35.39億元。

本次股利發放屬「除息」類型，最後過戶日為114年7月1日，自7月2日起至7月6日為止辦理停止過戶，除息基準日定於7月6日，並將於7月22日發放現金股利。

元大投信長期致力於產品創新與資產管理規模成長，在台灣ETF市場市占率居於領先地位。此次高額現金股利配發，除反映113年度良好的營運成果，也展現其穩健財務結構及現金流充裕狀況。

元大投信旗下產品如高股息、債券與主題式ETF皆持續受到投資人青睞，推升整體資產管理規模穩定成長，加上市場波動期間風險控管得宜，使其維持優異獲利表現。