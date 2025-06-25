鄉林股東會／董座賴正鎰：都更推案動能強勁 台北10年推案無虞

鄉林（5531）25日召開股東常會，完成董事全面改選，董事長賴正鎰表示，「鄉林都更整合進度超前，未來十年在台北蛋黃區的推案地源絕對無虞！」

鄉林近幾年積極在台北推動都更重建與土地整合，在台北市中山區推進的「新松町・新城計畫」已有重大進展，才公開計畫半年，已完成19個街廓、約2萬坪土地整合，正陸續遞案送交北市府，等都委會審查通過，將會儘快公開銷售。

鄉林去年合併營收41.08億元，年增8.7%，每股稅後虧損0.12元，股東常會通過虧損撥補案，不分派股利。

賴正鎰向股東喊話，面對AI科技、全球通膨與資金變動的新時代，鄉林已提前布局，不僅擁有足夠的土地庫存與整合能量，更具備國際市場經驗與品牌信任，加上租賃收入穩定、財務結構健全，一定會把鄉林經營得越來越好，希望股東們對鄉林的未來要更有信心。

賴正鎰指出，近期新台幣升值帶動民間購買力強化，加上通膨壓力促使高資產族群尋求具保值性的資產配置，國內房市買氣逐漸回溫。AI科技龍頭輝達（NVIDIA）宣布將台灣總部設於北投士林科技園區，為市場注入一劑強心針，也讓北市房市熱度迅速升溫。

鄉林在新北市部分，明年第2季有新莊鴻福段的都更案要開案，另外新莊泰山的「塭仔圳重劃區」最近開始配地，鄉林也在積極談判幾塊土地，希望能搶得先機。

鄉林在中山區的「新松町・新城計畫」共計43個街廓、總面積達11萬坪，是目前台北市最具規模的民間主導都更案之一，要打造台北最美的純住宅區。

其中，已率先啟動的「鄉林中山賦」總銷30億元，銷售成績亮眼，目前已經銷售約六成，平均單價突破每坪145萬元，創下鄉林在台北市的歷史新高，去化率已逾六成，帶動地主合作意願明顯提升。

在此帶動下，鄉林在北投的第三個推案即將公開，距離復興崗捷運站步行僅5分鐘，基地面積350坪，總戶數60戶，主力產品規劃為18至23坪、2至3房格局，鄉林可分回30戶，總銷約10億元。該案鎖定科技業主管與醫療專業客層，目前潛銷期間已吸引超過200組客戶預約賞屋，預計年底前力拚完銷。

除了住宅開發之外，鄉林位於士林的頂級商辦「鄉林士林官邸」A、B、C三棟全數滿租，年租金穩定貢獻上億元。該案採SRC鋼骨結構與LRB隔震系統設計，深受跨國科技企業與新創牙科、醫療業青睞。

賴正鎰透露，近期已有多組企業主透過管道洽談整棟購入方案，公司正審慎評估中，未來不排除適時釋出資產，活化收益。

鄉林第4季將推出萬華大型都更案，整合時間長達23年，基地A+B合計約2,180坪，位於萬大捷運線迦納站旁，距離萬華火車站僅6分鐘車程。

該案規劃26至70坪、2至4房產品，可分回銷售戶數123戶，總銷金額估約65億元，目前接待中心已著手搭建，為南萬華地區預售市場罕見大規模都更案，受到區域市場的高度關注。

中部方面，鄉林看好台中市軌道建設與重大開發利多，包括中科台積電（2330）擴廠、捷運藍線即將動工、綠線延伸案定案、水湳經貿園區的大巨蛋與會展中心預計2030年啟用等，人口紅利與產業發展動能強勁。鄉林目前已鎖定十三期、單元二至單元五等重劃區，加速談判土地與規劃，預計明年正式推出新案。

此外，位於雲林斗六的預售案「鄉林雲峰」也傳捷報，總銷28億元，200多戶僅剩最後的5戶，希望今年7月底前完銷。賴正鎰指出，該案產品規劃精準、售服到位，鄉林展現出不俗的實力與品牌價值，這是他回饋雲林故鄉的首發，要感謝雲林鄉親的支持與捧場。

海外布局方面，鄉林在南京與青島的酒店資產正評估導入「輕資產經營」策略，將產權釋出，再簽回合約做品牌輸出，目前已有多家買主來談判，如此以來，每年攤提折舊新台幣10多億元將歸零，並減少匯兌匯損近10億元，以活化資產、提高資金靈活性，增加鄉林的整體獲利。

在大陸的成都住宅案也傳出好消息，成都樓盤從去年11月起強勢復甦，新房與二手房量價齊升，房價年均漲幅約6%。鄉林在金牛區R4與R6兩地塊旁的地鐵已經動工，加上附近的成都北站正在加速改造，完工後將成為成都最大的站體。

而核心區主幹道的人民北路將貫穿新建成都北站，往北銜接北星大道，直達成都涵碧天下的基地，交通機能大幅提升，提高地塊的生活便利性與價值，住宅銷售價格不斷攀升，總銷上看新台幣200億元，一旦開賣將為集團注入強勁成長動能。