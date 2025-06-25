快訊

美國情資打臉川普？評估報告伊朗「核設施沒被摧毀」

這個月不是平靜期！農曆六月12生肖運勢全翻轉 你準備好了嗎？

浪貓「把電線當鋼索走」加速狂奔 直擊片瘋傳專家揪亮點：這不是貓

美利達股東會／通過配發股息4元 看好歐美市場回溫動能

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

美利達（9914）25日股東會，即使去年因業外因素導致全年虧損，但在本業穩健成長下，對自行車市場前景仍具信心，股東會通過每股配發現金股利4元。

自行車產業的發展受到各方矚目，周一巨大（9921）股東會強調市場變數仍多，公司已作好對應的準備。美利達則表示，歐美市場需求回溫，舊庫存可望逐步去化，過去一年歐美市場仍處於庫存調整階段，整體銷售壓力較大。

美利達指出，今年進入旺季後，子公司於歐洲各國市場的自行車銷售陸續恢復成長。美國雖有關稅政策不確定影響，但新車種的銷售仍有不錯的表現。整體而言，歐美市場逐步回溫，若舊庫存持續有效消化，將有助於後續新的需求動能。

美利達表示，台灣廠接單成長，轉投資表現改善，中國大陸市場則需審慎應對。美利達台灣廠受惠於歐美市場成長，帶來新訂單需求，多數子公司銷售優於去年，今年第1季與去年同期相比，已由虧轉盈。中國大陸市場因公路車銷售明顯下滑，影響整體業績表現，將持續控管庫存，靈活調整市場策略，以因應變化。

股東會 美利達

延伸閱讀

上合歡山注意！武嶺3天內有2場單車賽 停車場將封閉

美利達業外因素虧損仍配息4元 對自行車市場有信心

看好以伊停火協議不變…油價再暴跌 道指大漲逾500點

華航、長榮航 認購熱

相關新聞

鄉林股東會／董座賴正鎰：都更推案動能強勁 台北10年推案無虞

鄉林（5531）25日召開股東常會，完成董事全面改選，董事長賴正鎰表示，「鄉林都更整合進度超前，未來十年在台北蛋黃區的推...

美利達股東會／通過配發股息4元 看好歐美市場回溫動能

美利達（9914）25日股東會，即使去年因業外因素導致全年虧損，但在本業穩健成長下，對自行車市場前景仍具信心，股東會通過...

儒鴻加碼印尼 法人估今年 EPS 24元

儒鴻（1476）將對印尼子公司加碼現金增資，兩次增資合計達7,000萬美元、約新台幣20.69億元；法人機構評估，儒鴻今...

雲豹衝刺業績 四箭齊發

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（24）日召開股東會，通過配發現金股利5元。雲豹能源總經理趙書閔指出，今年聚焦太陽...

櫻花2025年營收拚逾百億

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）台中品牌旗艦館昨（24）日開幕，董事長張永杰宣布，第三座品牌館預計8月進駐高雄；櫻花品...

力肯 審慎樂觀2025年下半年

釘槍廠力肯（1570）於昨（24）日召開股東會，力肯表示，美國關稅政策與地緣政治影響下，導致客戶訂單持保守態度，當前訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。