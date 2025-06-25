美利達股東會／通過配發股息4元 看好歐美市場回溫動能

美利達（9914）25日股東會，即使去年因業外因素導致全年虧損，但在本業穩健成長下，對自行車市場前景仍具信心，股東會通過每股配發現金股利4元。

自行車產業的發展受到各方矚目，周一巨大（9921）股東會強調市場變數仍多，公司已作好對應的準備。美利達則表示，歐美市場需求回溫，舊庫存可望逐步去化，過去一年歐美市場仍處於庫存調整階段，整體銷售壓力較大。

美利達指出，今年進入旺季後，子公司於歐洲各國市場的自行車銷售陸續恢復成長。美國雖有關稅政策不確定影響，但新車種的銷售仍有不錯的表現。整體而言，歐美市場逐步回溫，若舊庫存持續有效消化，將有助於後續新的需求動能。

美利達表示，台灣廠接單成長，轉投資表現改善，中國大陸市場則需審慎應對。美利達台灣廠受惠於歐美市場成長，帶來新訂單需求，多數子公司銷售優於去年，今年第1季與去年同期相比，已由虧轉盈。中國大陸市場因公路車銷售明顯下滑，影響整體業績表現，將持續控管庫存，靈活調整市場策略，以因應變化。