儒鴻加碼印尼 法人估今年 EPS 24元

儒鴻（1476）將對印尼子公司加碼現金增資，兩次增資合計達7,000萬美元、約新台幣20.69億元；法人機構評估，儒鴻今年每股獲利（EPS）將維持去年24元的水準。

法人機構指出，海外生產據點的產能擴充是儒鴻長期的成長基礎，越南當地的人力已逐漸吃緊，且工資也持續上升。而印尼有龐大的人口紅利，是儒鴻目前積極擴充產能的主要地區。在美國對等關稅公佈後，儒鴻持續與品牌廠溝通中，爭取最合適的關稅分配；儒鴻評估整體負擔分配會在關稅額度的五成以內。

目前主要客戶中約有二成已經在洽談中，預期等到各國的關稅稅額公告後，會有更多的客戶來洽談關稅分配。以前訂單能見度是半年，現在只有三個月內，評估可能客戶在觀望關稅的結果，整體來說，關稅雖對儒鴻產生負面影響，但目前可控。

此外，考量新台幣升值對儒鴻的營收帶來一定壓力，營收成長速度放緩，但仍可維持成長趨勢，同時，美國對等關稅下，儒鴻可能將會分擔部份關稅費用，但在短期需求展望仍佳，營收可望維持高檔，且印尼廠已經開始獲利，預期未來可穩定獲利水準下，預估今年EPS約24元。