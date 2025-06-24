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雲豹衝刺業績 四箭齊發

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（24）日召開股東會，通過配發現金股利5元。雲豹能源總經理趙書閔指出，今年聚焦太陽光電、儲能、綠電交易、水處理等四大市場，力拚營運持續成長。

趙書閔指出，今年營運動能包括嘉義大型漁電共生案場開工、旗下子公司台普威能源與錸寶攜手建置60MW（百萬瓦）儲能工程持續認列、綠電轉供邁入高速成長，以及水資源標案接連取得，皆將穩健為集團挹注成長動力。

此外，雲豹能源亦積極生質燃料、智慧養殖、再生材料等循環經濟新領域，積極拓展海外市場。趙書閔表示，即便全球能源市場變動劇烈，雲豹能源仍以穩健獲利與前瞻策略展現韌性，旗下三大事業體已蓄勢待發，對下半年營運持審慎樂觀態度。

雲豹能源 綠電 太陽能

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