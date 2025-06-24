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國喬三產品出貨回升
國喬（1312）昨（24）日召開法說會，說明目前營運表現及未來展望。國喬表示，該公司的SM、ABS、及PA66S等產品，今年第2季出貨量有望較上季回升，但整體市場供需仍然保守。
國喬認為，企業在進行產業升級的過程中，如何導入AI於自身產銷計畫、與成本控制，將是未來成功與否的一大重點。
國喬日前股東會上，董事長邱德馨表示，國喬將以產品高值化、市場全球化及投資多角化等三大經營策略，持續提升競爭實力，待景氣循復甦時締造新的高峰。
國產昨日表示，針對今年市場景氣，美國總統川普對各國課徵對等關稅，加深經濟衰退疑慮，未來的不確定性，將是全球經濟最大風險。此外，美中貿易戰升級，地緣政治衝突持續，全球供應鏈及貿易流被迫重組與改變。
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