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儒鴻加碼印尼8.5億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

成衣大廠儒鴻（1476）昨（24）日公告，將對印尼子公司PT Eclat Textile International加碼現金增資，加碼額度為2,899.9萬美元（約新台幣8.57億元），加計上周公司注資的4,100萬美元（約新台幣12.12億元），兩次增資合計達7,000萬美元（約新台幣20.69億元）。

據悉，儒鴻此次增資資金將用於充實營運資金、償還借款，並作為籌建印尼第三座新廠的前期準備，顯示即便對等關稅攪局，儒鴻仍持續強化東南亞產能投資與布局。根據儒鴻公告，對印尼子公司總投資計畫為1.75億美元，本次匯出金額佔總投資計畫比例為16.57%，累計匯出1.2億美元（約新台幣35.4億元）。

儒鴻表示，印尼廠區第三期建廠計畫正積極規劃中，預計將於8月提交董事會審議，規畫方向將以成衣廠為主。此外，公司也正於當地尋覓新址，擬購地興建布廠，以強化垂直整合能力。除印尼外，儒鴻亦同步評估在其他國家設立協力廠，擴大全球產能布局。

新台幣 印尼 儒鴻

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