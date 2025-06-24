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櫻花2025年營收拚逾百億

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）台中品牌旗艦館昨（24）日開幕，董事長張永杰宣布，第三座品牌館預計8月進駐高雄；櫻花品牌館完成全台戰略布局，將強攻建商新推建案標配市場，為營運挹注新成長動能。

受惠市場需求與策略布局，櫻花今年前五月合併營收43.50億元、年增10.1%。第1季稅後純益3.8億元，每股稅後純益1.74元，營收與獲利雙雙創下同期新高。法人估，櫻花今年營收有望突破百億元大關，營運續戰新高。

櫻花台中品牌館啟用，同步發表全新「AI Kitchen」智能廚房廚電產品，展現櫻花在AI技術與產品設計整合的最新成果。櫻花台北品牌館是在2023年10月開幕，去年整體廚房廚電產品簽約數近4.1萬套，預期五年內目標突破5萬套。

營收 櫻花

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