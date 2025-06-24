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伸興獲利向上
伸興工業（1558）昨（24）日召開法說，展望今年營運，儘管有美國關稅與匯率升值，以及俄烏、以伊等地緣衝突風險，但因歐美市場縫紉機出貨穩定推進，加上子公司宇隆業績穩健成長挹注，對整體營運正向穩健成長深具信心。
伸興指出，從目前在手訂單來看，本業家用縫紉機事業，受惠於歐美市場縫紉機出貨穩定推進，尤其在歐洲市場，主要客戶為感恩節與耶誕節銷售旺季，有明顯針對其機械式縫紉機的需求提前舖貨，帶動第2季起家用縫紉機出貨量逐步攀升。
子公司宇隆旗下包括車載及自行車等業績穩健成長挹注，雙雙堆疊伸興集團接下來的營運動能穩健成長。
伸興全球產能布局與區域調配策略的綜效逐步顯現，結合落實產品結構優化、成本費用嚴控、生產效率精進，今年獲利有望正向成長。
伸興5月營收8.26億元，月增30.9%、年增18.2%，主要受惠縫紉機本業出貨強勁，加上子公司宇隆車載及自行車等業績穩健成長挹注，創今年以來單月營收新高。
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