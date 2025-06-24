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萬海一日填息
以伊暫告停火，萬海強勢填息。貨櫃三雄接棒除息，萬海（2615）是第二棒，昨（24）日早盤在以伊停火消息激勵下完成填息，開盤95.7元，最高來到98.7元，最終以94.6元作收，雖然長榮仍貼息，但也繼續邁向填息之路。
貨櫃三雄長榮、萬海、陽明的除息交易日分別為6月19日、6月24日與7月9日。
其中，長榮上周四已經率先除息，除息參考價為214元，長榮上周五收207.5元，昨日上漲4元，以209元作收。
萬海每股配發3.5元現金股利，除息參考價為93.8元，昨日除息，並快速完成填息。陽明方面，截至6月20日股東人數逾35萬人，為三雄中人數最多。陽明將於7月9日除息、8月1日入帳，每股將配出7.5元股息。目前觀察，陽明股東人數維持在高點。
近期運價指數連三周下跌，對貨櫃業者的除權息表現影響相當大。
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