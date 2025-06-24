快訊

賴清德宣講透過選舉罷免打掉雜質 藍白轟總統失格

聽新聞
0:00 / 0:00

得力、光隆 海外大擴廠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

成衣大廠得力（1464）、光隆昨（24）日同步舉辦法說會，面對全球貿易環境變化與關稅挑戰，兩家紡織業者皆揭露最新海外新廠進度，透過多元據點分散風險、強化產能彈性。

其中，得力柬埔寨山華成衣廠預計7月所有設備定位完成、8月全產能稼動；光隆則宣布啟動對孟加拉市場的布局，預計7月將赴當地設立辦事處，並評估於北美設立在越南、印尼、孟加拉之後的第四產地。

得力總經理游逸能表示，關稅的衝擊通過品牌客戶、布料供應商及成衣廠三方分擔，分擔比例約以FOB價格計算，大約為2%到3%。市場因匯率、關稅及國際戰爭等因素的影響，品牌客戶的下單力道在4至5月有所收縮，但6月後市場有些許復甦，儘管恢復力道不算強勁，但仍看好即將到來的第3季、第4季傳統旺季，目前收到的訂單預估仍屬樂觀。

得力今年併進福發營收，目前營收佔比大約20%，且獲利貢獻可望逐季攀升。福發目前擁有一座台灣成衣廠、一座越南成衣廠，及四座柬埔寨成衣廠，其中，山華廠預計月產能達20萬件，為目前旗下成衣廠產能最大，未來生產以針織系列為主，目前品牌客戶的認證與驗廠仍在進行中，預計將在8月投產。

另，得力董事會今年5月通過將赴印尼投資，授權董事長在2.8億元額度內全權處理。游逸能表示，目前仍在尋找印尼新廠適合的建置地點，不排除購地或直接買下既有廠房。

詹賀博表示，公司已啟動孟加拉布局，初期將採取委外生產模式，未來將視營運狀況評估是否於當地自建廠房，進一步擴大產能。他指出，透過產品線差異化與產地分工策略，有助提升整體營運效益。2025年成衣接單動能穩健，全年營收目標為美元雙位數成長。

此外，光隆正評估於北美設立第四個產地，考慮以設立辦公室或併購當地中小企業的方式切入市場，投資規模預估數百萬美元，並預計於明年啟動更具體的規劃作業，以進一步強化全球供應鏈佈局。

詹賀博談及美關稅對營運的影響表示，目前多數美國客戶選擇自行吸收關稅成本並透過調高終端售價因應，僅少數品牌要求供應鏈共擔，公司則採協調方式配合。

關稅 孟加拉

延伸閱讀

以伊暫時停火 台股聚焦7月9日關稅緩衝期後美國態度

屈公病累計病例創18年同期最高 新增2例來自印尼

屈公病病例數創18年同期新高 上周增2例全來自「印尼」

Fed鮑爾今晚將面臨7月降息拷問 因更多官員釋出鴿派訊號

相關新聞

雲豹衝刺業績 四箭齊發

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（24）日召開股東會，通過配發現金股利5元。雲豹能源總經理趙書閔指出，今年聚焦太陽...

櫻花2025年營收拚逾百億

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）台中品牌旗艦館昨（24）日開幕，董事長張永杰宣布，第三座品牌館預計8月進駐高雄；櫻花品...

力肯 審慎樂觀2025年下半年

釘槍廠力肯（1570）於昨（24）日召開股東會，力肯表示，美國關稅政策與地緣政治影響下，導致客戶訂單持保守態度，當前訂單...

國喬三產品出貨回升

國喬（1312）昨（24）日召開法說會，說明目前營運表現及未來展望。國喬表示，該公司的SM、ABS、及PA66S等產品，...

台肥 推進不動產開發

台肥（1722）昨（24）日在法說會中表示，南港C2案之C棟旅館已在5月出租予大無畏公司經營，至於將打造商辦大樓的C4案...

漢翔手握500億元訂單

漢翔（2634）昨（24）日表示，該公司未來將以「國防航太、科技服務」兩路並進、營運多箭齊發，目前在手訂單規模約在500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。