得力、光隆 海外大擴廠

成衣大廠得力（1464）、光隆昨（24）日同步舉辦法說會，面對全球貿易環境變化與關稅挑戰，兩家紡織業者皆揭露最新海外新廠進度，透過多元據點分散風險、強化產能彈性。

其中，得力柬埔寨山華成衣廠預計7月所有設備定位完成、8月全產能稼動；光隆則宣布啟動對孟加拉市場的布局，預計7月將赴當地設立辦事處，並評估於北美設立在越南、印尼、孟加拉之後的第四產地。

得力總經理游逸能表示，關稅的衝擊通過品牌客戶、布料供應商及成衣廠三方分擔，分擔比例約以FOB價格計算，大約為2%到3%。市場因匯率、關稅及國際戰爭等因素的影響，品牌客戶的下單力道在4至5月有所收縮，但6月後市場有些許復甦，儘管恢復力道不算強勁，但仍看好即將到來的第3季、第4季傳統旺季，目前收到的訂單預估仍屬樂觀。

得力今年併進福發營收，目前營收佔比大約20%，且獲利貢獻可望逐季攀升。福發目前擁有一座台灣成衣廠、一座越南成衣廠，及四座柬埔寨成衣廠，其中，山華廠預計月產能達20萬件，為目前旗下成衣廠產能最大，未來生產以針織系列為主，目前品牌客戶的認證與驗廠仍在進行中，預計將在8月投產。

另，得力董事會今年5月通過將赴印尼投資，授權董事長在2.8億元額度內全權處理。游逸能表示，目前仍在尋找印尼新廠適合的建置地點，不排除購地或直接買下既有廠房。

詹賀博表示，公司已啟動孟加拉布局，初期將採取委外生產模式，未來將視營運狀況評估是否於當地自建廠房，進一步擴大產能。他指出，透過產品線差異化與產地分工策略，有助提升整體營運效益。2025年成衣接單動能穩健，全年營收目標為美元雙位數成長。

此外，光隆正評估於北美設立第四個產地，考慮以設立辦公室或併購當地中小企業的方式切入市場，投資規模預估數百萬美元，並預計於明年啟動更具體的規劃作業，以進一步強化全球供應鏈佈局。

詹賀博談及美關稅對營運的影響表示，目前多數美國客戶選擇自行吸收關稅成本並透過調高終端售價因應，僅少數品牌要求供應鏈共擔，公司則採協調方式配合。