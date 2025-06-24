力肯 審慎樂觀2025年下半年

釘槍廠力肯（1570）於昨（24）日召開股東會，力肯表示，美國關稅政策與地緣政治影響下，導致客戶訂單持保守態度，當前訂單可見期約為一至兩個月。

面對美國政府擴大對台灣產品徵稅並提供補貼的政策，力肯表示，這使一些品牌商考慮將生產回流美國，為了因應關稅變化，公司除透過自動化和數位轉型，提高生產效率，降低人力成本；另外加強研究開發，從機構件設計以及產品壽命上著手，擴大與競爭對手的產品差異性。

力肯指出，由於大多數產品外銷，匯率波動也對公司獲利造成一定影響。展望今年下半年，力肯對營運保持謹慎樂觀態度，主要受到北美關稅壁壘不確定性的影響，公司將持續推進電動釘槍產品線的開發，預計擴充產品線的廣度，確保穩定成長。