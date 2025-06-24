漢翔手握500億元訂單

漢翔（2634）昨（24）日表示，該公司未來將以「國防航太、科技服務」兩路並進、營運多箭齊發，目前在手訂單規模約在500億元，除了國防航太、無人機等業務外，也會在科技服務領域，包括儲能、創能持續推進。

漢翔昨日召開法說會，由副總經理金懷生、財務處長黃秀燕及企業發展處長秦椿茂說明。

國防航太領域，目前在手訂單至少190億元，今年以來對外積極爭取新訂單有成，並鑽研新世代技術，有助強化未來營運動能。

漢翔指出，以IDF發動機為例，今年前五月該公司接單持續傳捷報，已新承接IDF發動機後燃器零附件開口式採購案約50億元，加計去年簽訂飛機零附件開放式採購案，以及發動機零附件開放式採購案，金額已逾百億元。

另外，漢翔成功向波音及空巴等國際民機大廠爭取737、A320等主流機種的新訂單達90億元；科技服務方面，也順利承攬台電花蓮鳳林變電站的高階電力設備新建工程，成為台電「強化電網韌性建設」十年計畫的一員。

無人機方面，漢翔近期也積極推動無人機國家隊相關計畫，其中，無人機反制系統開發進度符合預期，第3季推出。漢翔表示，該反制系統具有偵測空域潛入非法商用無人機的能力，並且可於必要時即時反射以限制無人機作業的機制，未來會爭取國家相關標案。

在後市業務展望上，漢翔指出，在科技服務事業上，也會積極爭取離岸風電陸域變電站等業務，加上自有儲能系統「電力島」的業務推廣也在積極展開。

今年第1季，高教機認列逾期罰款仍是影響營收的主因，在國際供應鏈不穩定情況下，短期內缺料問題仍然存在，漢翔已採取多項積極行動，包括派工程師赴國外供應商駐廠，盯緊進度、改善作業效率等。在國內，公司團隊持續在品質優先的前提下，全力履行交運計畫。

甫於上周結束的全球航太盛事巴黎航展，漢翔團隊業拓成果豐碩，包含與日商簽訂發動機零組件三年長約、與法商簽訂原物料採購五年長約，對於手握國際民機大廠多項訂單的漢翔來說，有助於穩定各大專案的執行效率，打造讓客戶信賴與滿意的民機供應鏈體系。

漢翔表示，漢翔持續加強新技術的開發，包含鍛造技術、熱塑性複材等，邁入更高階且高附加價值的製程升級；另外，漢翔在台灣無人機產業扮演關鍵帶頭角色，除了能協助國內廠商生產相關零組件外，更致力研發「無人機反制系統」，預計今年就能看見成果。