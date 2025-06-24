光隆法說會／7月赴孟加拉設立辦事處 明年赴美設廠

光隆（8916）24日舉辦法說會，面對全球貿易環境變化與關稅挑戰，光隆董事長詹賀博宣布啟動對孟加拉市場的產能布局，預計7月將赴當地設立辦事處，並評估於北美設立在越南、印尼、孟加拉之後的第四產地，最快明年前往美洲設廠。

詹賀博表示，公司已啟動孟加拉布局，初期將採取委外生產模式，未來將視營運狀況評估是否於當地自建廠房，進一步擴大產能。他指出，透過產品線差異化與產地分工策略，有助提升整體營運效益。2025年成衣接單動能穩健，全年營收目標為美元雙位數成長。

此外，光隆正評估於北美設立第四個產地，考慮以設立辦公室或併購當地中小企業的方式切入市場，投資規模預估數百萬美元，並預計於明年啟動更具體的規劃作業，以進一步強化全球供應鏈布局。

詹賀博談及美關稅對營運的影響表示，目前多數美國客戶選擇自行吸收關稅成本並透過調高終端售價因應，僅少數品牌要求供應鏈共擔，公司則採協調方式配合。面對關稅與匯率的雙重挑戰，將加快海外產地調整與投資步伐，強化生產彈性與全球布局靈活性。