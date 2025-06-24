漢翔法說會／前五月累積接單及發動機零附件採購案 金額已逾百億元

漢翔（2634）公司24日受邀參加中國信託證券舉辦的線上法人說明會，由副總經理金懷生率財務處長黃秀燕及企業發展處長秦椿茂，說明114年第1季經營實績與近期市場概況。

依漢翔公布最新財報，114年第1季營收約75億元，營收與獲利皆較去年同期呈現減幅。儘管如此，中華信評5月22日發布114年信用評等結果，漢翔已連續三年獲同等評價，長/短期評等維持「twAA/twA-1+」、展望維持「穩定」，代表漢翔在長/短期內均有優異的信用品質，營運前景平衡。信評結果指出漢翔具備軍機自主研發與後勤維修獨占商機，更在商用飛機業務有持續成長。

從訂單來看，今年累計至5月份，漢翔已新承接IDF發動機後燃器零附件開口式採購案約50億元，加計去年簽訂飛機零附件開放式採購案，以及發動機零附件開放式採購案，金額已逾百億；並成功向波音及空巴等國際民機大廠爭取737、A320等主流機種的新訂單達90億元；科技服務方面，也順利承攬台電花蓮鳳林變電站的高階電力設備新建工程，成為台電「強化電網韌性建設」十年計畫的一員。

甫於上周結束的全球航太盛事巴黎航展，漢翔團隊業拓成果豐碩，包含與日商簽訂發動機零組件三年長約、與法商簽訂原物料採購五年長約，對於手握國際民機大廠多項訂單的漢翔來說，有助於穩定各大專案的執行效率，打造讓客戶信賴與滿意的民機供應鏈體系。

今年第1季，高教機認列逾期罰款仍是影響營收的主因，在國際供應鏈不穩定情況下，短期內缺料問題仍然存在，漢翔已採取多項積極行動，包括派工程師赴國外供應商駐廠，盯緊進度、改善作業效率等。在國內，公司團隊持續在品質優先的前提下，全力履行交運計畫。

隨著下半年的到來，漢翔持續加強新技術的開發，包含鍛造技術、熱塑性複材等，邁入更高階且高附加價值的製程升級；另外，漢翔在台灣無人機產業扮演關鍵帶頭角色，除了能協助國內廠商生產相關零組件外，更致力研發「無人機反制系統」，預計今年就能看見成果。

今年以來漢翔全力推動既有的核心業務，對外也積極爭取新訂單，更鑽研新世代技術投入產業藍海，在市場波動中努力掌握成長契機，強化未來營運動能。