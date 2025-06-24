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雲豹能源股東會／通過配發股利5元 四大事業蓄勢待發

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

國內循環經濟永續整合發展的領導企業雲豹能源（6869）24日召開2025年股東常會，會中承認2024年度營業報告書、財務報告及盈餘分派案，通過每股配發現金股利新台幣5元，盈餘配發比率達6成，合計超過6.8億元回饋股東，彰顯企業對股東回饋的承諾與永續經營的決心。

根據財務報告，雲豹能源2024年度合併營收達新台幣37.93億元，合併稅後淨利為11.13億元，創歷年新高；每股盈餘8.89元，亦為歷年最佳，充分反映公司優異獲利能力與成長動能。

為激勵員工並提升股東價值，雲豹能源今年完成第二次庫藏股買回，累計買回普通股164.8萬股，總金額近2.78億元，占已發行股數1.2%。雲豹能源董事長廖福生表示，將持續運用庫藏股作為員工激勵工具，強化內部向心力並展現長期營運信心。

股東會同步報告旗下售電子公司天能綠電之釋股進程，以每股80元辦理1.5萬張釋股，完成興櫃前重要布局，以提升治理透明度與市場能見度，強化綠電交易平台領先地位。雲豹能源總經理趙書閔表示，因應國際加速推進淨零目標，公司將持續強化核心事業競爭力，積極投入循環經濟與海外綠能市場、擴大綠色影響力。未來將深化綠電整合、擴展儲能應用，導入創新減碳技術與碳管理數據，打造更具韌性與驅動力的永續集團。

展望未來，「太陽光電、儲能、綠電交易、水處理」四大事業動能蓄勢待發，包括嘉義大型漁電共生案場開工、旗下子公司台普威能源與錸寶攜手建置60MW儲能工程持續認列、綠電轉供邁入高速成長，以及水資源標案接連取得，皆將穩健為集團挹注成長動力。

雲豹能源亦積極生質燃料、智慧養殖、再生材料等循環經濟新領域，持續拓展海外市場，並以三大發展主軸厚植永續競爭力，實現獲利成長、創造股東價值，為全球能源轉型貢獻關鍵力量。

雲豹能源 股東會

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