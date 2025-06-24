第2檔貨櫃股除息秀登場 萬海開盤不到20分鐘就填息
貨櫃股除息秀陸續展開，首發的長榮（2603）雖仍陷入貼息，但第2檔除息的萬海（2615）24日登場，每股配發3.5元現金股利，早盤以95.7元開出，股價在20分鐘內後拉升至98.7元，快速完成填息。
萬海每股配發3.5元現金股利，23日收在97.3元，除息參考價93.8元，三大法人23日同步買超，合計買超1,437張，24日除息，也是繼長榮上周除息後第2檔除息的貨櫃股，接下來則是陽明海運（2609）預計7月9日除息，每股配發現金股利7.5元。
長榮每股現金股利32.5元，上周除息後目前仍陷入貼息，24日開高上漲，重新朝填息之路挺進，盤中漲幅近2%；萬海以95.7元開高走高，一度衝達98.7元，順利在盤中填息；陽明海運以72.7元開高後一度拉升至74.2元，盤中漲幅逾2%。
長榮短線仍是貼息，但萬海快速填息，接下來陽明的除息將在7月9日登場，除息表現同樣深受市場關注。
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