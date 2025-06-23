味全股東會／改選董事 推選徐文芳接任董事長

味全23日舉行股東會並進行改選，這次董事全面更換專業經理人，新任董事會推選徐文芳接任董事長；另選出新任總經理暨執行長由滕以勇擔任。面對快速變化的產業環境與數位經濟浪潮，味全以「變革突破，成就共好」為核心理念，穩步推進中長期策略藍圖，打造具永續韌性的企業體質。

這次選出的新任董事及董事長徐文芳，過去為共享棒球暨味全龍球團董事長。未來接任執行長由滕以勇，也是味全重要幹部，之前為味全副執行長兼大陸事業主管。副董事長則由林建宏擔任，過去為味全總經理暨執行長。

新任董事名單分別為康清共有2席，代表人分別為徐文芳、簡倍祥；康勝代表人分別為林建宏及張瑞昌；自然人薛光奇；聚慶投資代表人謝孟璋；另外三席獨立董事分別為李治平、賴清跑及鍾美玉。

展望未來，味全將持續深化「深耕台灣、發展大陸、放眼國際」三大策略主軸，推動產業共好、簡單配方、環境友善與人才培育，持續擴展企業影響力，實踐社會共好與永續經營的企業使命。

為因應市場變局與組織升級需求，味全啟動以「六大方向」為核心的轉型工程，包括：大原料、大單品、大通路、調結構、強組織與建模式，強化價值鏈競爭力。

台灣事業，將從「通路大客戶精耕與新通路、會員開發布建」、「聚焦重點品類與核心品牌經營」、「創造品質與成本核心競爭優勢」、「建構系統化與效益化的運營模式」、「組織關鍵人才與專家培育養成」，也展開數位轉型的規劃推動，來因應數位經濟時代的來臨。

大陸事業，聚焦「大客戶精耕與網點擴張」、「聚焦果汁與乳品大單品」、「資源整合提昇成本競爭力」、「提昇供應鏈生產與物流綜效」、「關鍵人才與專家培育」與「提昇運營系統效益」，來面對嚴峻的市場競爭與挑戰。

國際事業，聚焦「大客戶深度合作與新區域開拓」、「核心品牌品類深耕」、「原物料整合提昇成本競爭力」、「強化國際區域人才培育」、「推動外部戰略合作」等，加速全球布局。