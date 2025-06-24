青新2025年營收 拚增雙位數

醫療及事業廢棄物清運廠商青新-創（6951）昨（23）日舉行法說會，財務長張驥對全年營運展望表達樂觀態度。法人預期，隨著青新核心醫療廢棄物業務持續穩健增長，加上來自事業廢棄物專案的穩固挹注，2025年營收有望雙位數顯著成長。

張驥指出，青新環工憑藉近30年的產業深耕，已在廢棄物清運領域構築起競爭優勢。張驥強調，公司在醫療廢棄物清運市場穩居全台第一，市占率高達40%，在事業廢棄物清運市場位居第二。

張驥表示，除既有的核心業務，青新環工近年來更將觸角延伸至醫療廢棄物再利用處理與「青新木」環保塑木的製造銷售。

張驥指出，公司今年3月起已將醫療廢棄物高溫滅菌再利用處理的核准項目擴增至約24項，涵蓋醫療院所約九成的再利用廢棄物，這不僅提升廢棄物資源化的比例，也為青新木的生產提供穩定的回收料源。

張驥強調，青新木產品標榜百分之百回收再製，並已取得綠建材標章等多項認證，未來將主攻政府公共工程標案，如風景區棧道與平台等，預期將逐步顯現其市場潛力。

此外，張驥表示，青新環工專業的環安部門現已成功轉型，積極承接政府石綿瓦清除顧問服務專案，這些專案自去年4月啟動，貢獻營收可觀，且2025年度石綿瓦清除顧問服務標案已於今年5月陸續完成得標，預計清運工作將持續至12月，部分地區可能延續至明年第1季，預期此服務模式將穩定挹注營收。