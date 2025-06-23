鋼廠搶單 調降鋼筋報價

鋼筋明平暗跌，鋼廠搶訂單。豐興（2015）昨（23）日開盤，鋼筋表面平盤，但祭出特定期間下單每公噸優惠200元專案；台鋼旗下易昇、慶欣欣降價與優惠雙管齊下。業內指出，電爐煉鋼廠價格策略放軟，鋼廠群起大搶單。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情趨於跌勢。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼下跌為每公噸313美元，美國貨櫃廢鋼持平為295美元，澳洲鐵礦砂由每公噸93.8美元跌至93美元。昨天豐興盤價延續上周走勢，廢鋼、鋼筋與型鋼續開平盤。廢鋼收購價每公噸8,000元、鋼筋1.61萬元、型鋼2.37萬元。鋼筋祭出特定期間下單每公噸降價200元優惠，整體出貨略見活絡，但觀望氣氛仍濃。

另一方面，昨天台鋼旗下易昇、慶欣欣開盤降價。易昇普通鋼筋價格調降至每公噸1.57萬元，盤元鋼降至1.61萬元；慶欣欣報價1.6萬元，針對特定期間出貨提供最高每公噸折讓200元舊約優惠，新合約出貨折讓100元，顯示鋼廠積極透過靈活折扣策略維持接單動能。

上市鋼廠主管表示，鋼筋市場近期買氣表現分歧。中部鋼廠因南北價差影響，紛紛採取退補措施，促使中部盤商接單與出貨明顯優於南部；反觀南部市場則顯現冷清、鈍化現象，顯示地區間買氣存在明顯落差。

值得注意的是，營建業直接用戶採購鋼筋近期顯得保守，主力鋼廠接獲直用戶大量詢單，甚至一度傳出萬噸級報價，不料最終營建直接用戶態度轉為沉寂。一般認為，近期進口廢鋼價格略顯疲軟，小鋼胚價格雖持穩但整體仍偏低廉，加上鋼筋價格缺乏上行動能，導致用戶對後市走勢信心不足，轉而採取觀望策略。

上市鋼廠主管說，鋼筋價格波動主要受原料成本如廢鋼、鐵礦砂等直接影響，再加上供需、市場預期與政策環境交錯等變因造成起伏。當原料價格下行，若需求同步疲弱，鋼廠往往選擇透過促銷、折讓方式維穩價格與去化庫存。另一方面，直接用戶如營建業採購決策往往取決於整體工程啟動節奏與對未來成本的預期，因此在市場訊號不明確時，常會短暫放緩採購腳步。

上市鋼廠表示，近期鋼筋行情缺乏無明顯漲升條件，主因在於原料端支撐力不足、國內需求仍未全面啟動，短期內除非原料價格出現大幅反彈或政策端釋出重大公共工程利多，否則鋼筋市場恐將持續維橫向盤整格局。