國產 搶台積建廠商機
國產大啖台積電建廠商機，營運獲加持。國產（2504）昨（23）日表示，旗下嘉太廠受惠於嘉義科學園區、馬稠後產業園區、大埔美精密機械園區等利多加持，尤其掌握台積電先進封測廠的建廠商機，每月產能達5萬立方米，榮登集團年度出貨王。
因應全球AI需求旺盛，台積電持續擴大在台灣先進封裝布局，目前在嘉義科學園區的兩座CoWoS先進封裝廠日夜趕工，其中P1廠預計今年第3季完工裝機，P2廠則將於2026年完工裝機，2028年二座廠都能開始量產。
台積電在嘉科園區興建兩座CoWoS先進封裝廠，因應高科技大廠產業布局需求，南科管理局已啟動嘉科二期90公頃擴建計畫，加上馬稠後二期廠商進駐帶動就業人口，未來半導體園區帶動的群聚效應，都讓嘉義加速脫胎換骨，成為大南方科技廊帶新矽谷。
國產建材實業嘉太廠廠長吳宗勳表示，嘉太廠位於嘉義縣太保市，往東可與嘉義廠協同作業，往北可與斗南廠相互支援，由於鄰近嘉義科學園區與馬稠後產業園區，充分掌握科技建廠商機，目前混凝土供應占比，廠房55%，房建45%。
尤其台積電在嘉科園區的二座CoWoS先進封裝廠，位在太保市西側，靠近朴子交界處，國產嘉太廠占地利之便，扮演主力供應的角色，二座封測廠混凝土需求約80萬立方米，等同四座台北101。
目前，台積電先進封裝廠正如火如荼興建，其中P1廠已完成一半的結構體，P2廠正在進行基礎建設；業界傳聞，P1廠第3季完工裝機後，將導入WMCM（多晶片模組）封裝技術，並在第4季建置mini line，讓該技術在嘉義實現量產，且為專廠專用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言