台幣升值影響 長興自結5月稅前盈餘0.78億元、年減66%

長興（1717）23日公告自結5月損益，受新台幣升值影響，5月份稅前盈餘0.78億元， 年減66.2%，每股稅前盈餘0.07元；累計今年前五月稅前盈餘8.99億元，年減25.6%每股稅前盈餘0.76元。

長興表示，新台幣升值及大陸五一假期工作天數少的不利影響，長興5月營收33.61億元，較上月減少10.3％，較去年同期減少13.8％；累計今年前五月營收171.68億元，年減3.94％。長興約有六成營收來自中國大陸，營收減少主要係新台幣兌人民幣升值影響換算，在成本變動不大之下，5月毛利率維持上月水準，惟營收減少致費用率提升，5月營業利益較上月減少44.01％至1.41億元。

長興指出，5月初新台幣兌美元強勁升值，長興持有美元部位出現匯兌損失，5月稅前盈餘較上月減少71.86％至0.78億元，亦較去年同期減少66.2％；累計1-5月稅前盈餘8.99億元，年減25.59％。長興表示，公司美元曝險部位不高，短期美元大幅貶值仍對損益造成部分影響。