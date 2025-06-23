快訊

罵韓女團成員「阿家生蠔被負評灌爆」 老闆坦言不介意：負面行銷促觀光

未來1周高溫上看36度 周末須留意熱帶系統發展

台幣升值影響 長興自結5月稅前盈餘0.78億元、年減66%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長興（1717）23日公告自結5月損益，受新台幣升值影響，5月份稅前盈餘0.78億元， 年減66.2%，每股稅前盈餘0.07元；累計今年前五月稅前盈餘8.99億元，年減25.6%每股稅前盈餘0.76元。

長興表示，新台幣升值及大陸五一假期工作天數少的不利影響，長興5月營收33.61億元，較上月減少10.3％，較去年同期減少13.8％；累計今年前五月營收171.68億元，年減3.94％。長興約有六成營收來自中國大陸，營收減少主要係新台幣兌人民幣升值影響換算，在成本變動不大之下，5月毛利率維持上月水準，惟營收減少致費用率提升，5月營業利益較上月減少44.01％至1.41億元。

長興指出，5月初新台幣兌美元強勁升值，長興持有美元部位出現匯兌損失，5月稅前盈餘較上月減少71.86％至0.78億元，亦較去年同期減少66.2％；累計1-5月稅前盈餘8.99億元，年減25.59％。長興表示，公司美元曝險部位不高，短期美元大幅貶值仍對損益造成部分影響。

營收 新台幣

延伸閱讀

主計總處公布5月失業率3.3% 連2月下滑

5月分別成長12%、15% 中企出口轉向歐洲、東南亞

大陸新能源車年銷量衝1,500萬輛 乘聯會預估大增近三成

5月國銀財管業務資產大縮水 台幣狂升、市場動盪衝擊富豪戶操作布局

相關新聞

新光金股東會／大股東林伯翰胞弟發言談這件事

新光金（2888）23日舉行末代股東會，新光國際投資公司代表、新光金大股東林伯翰胞弟林偉澤發言要求董事會為今年虧損負責，...

新光金股東會／魏寶生：海外發債成功 獲大型機構投資展現新光價值

新光金（2888）23日舉行末代股東會，會後，董事長魏寶生表示，財會同仁上周到香港及新加坡募債「非常成功」，投資人結構皆...

現觀科買回1300張庫藏股！執行率達100%、董座：歸功2原因

電信數據分析大廠現觀科（6906）自今年4月起，宣布實施庫藏股買回計劃，原訂買回1,300張，截至6月9日止已買回庫藏股...

中東戰火炸傷股市！軍工股逆襲突圍 雷虎、寶一打頭陣

美軍轟炸伊朗核設施引爆地緣風險，軍工概念股23日逆勢突圍，無懼台股回測月線壓力，由雷虎（8033）、寶一（8222）領軍...

巨大股東會／通過配發現金股利2.2元 多元化布局面對市場逆風

巨大（9921）於23日召開股東常會，會中通過配發現金股利2.2元。2024年全年合併營收達新台幣712.8億元，稅後淨...

萬海、陽明除息行情 受關注

貨櫃海運除息秀不如市場預期，長榮（2603）短線呈現貼息狀態，另外，萬海、陽明將接棒除息，投資人參與除息的意願是否鬆動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。