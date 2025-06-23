國票金法說會／樂天銀估今年底、明年初增資 與日方積極討論中

國票金（2889）23日召開法人說明會，外界關注樂天銀行仍處虧損狀態，以及後續增資議題，對此，國票金表示，樂天銀行預估在今年底或明年初就有增資需求，集團及日方合作夥伴也都在積極討論。

國票金董事長魏啟林於法說會上表示，由於主管機關開放網銀線下作業服務，樂天銀行積極辦理聯貸案參貸業務，並規劃辦理企業貸款業務，以提升法人存款及放款餘額，一方面提升利差，同時加速提高存放比，有助於縮短未來損益兩平期間。

關於樂天銀行增資議題，發言人李憲宗指出，依據法定要求，若虧損達資本額三分之一時，必須辦理增資，樂天銀行預估在今年底或明年初就有增資需求，集團及日方合作夥伴也都在積極討論，將來增資的可能性、增資的計畫都在規劃中。

李憲宗說，樂天純網銀在台灣的發展，跟在日韓有很大的不同，在台灣的金融環境，在法人市場與金融消費市場的占比約6：4，剛好國票金控在法人市場有著集團經營4、50年的優勢，如今主管機關採取開放的態度之下，近半年樂天銀在法人聯貸、企金業務成長率非常高，取代消金成長動能，未來在主管機關更大幅的開放後，樂天銀在資本支出、人員配置等也都會有更大的資源投入。

另外，美國對等關稅實施暫緩90天，但至今各國與美國的談判尚是未知數，而市場預估聯準會降息時程落在下半年，法人關注票券的操作策略為何？

國際票券總經理徐啟誠指出，因應目前總體經濟環境，國際票券有五大操作策略，第一，在BIS及負債倍數控管下，建置持有長天期高利差部位，以提升養券利差；第二，他免保CP2流量操作，優先承銷高利率票券，並撮合低利率次級資金，擴大票券買賣利差；第三，減少競價交易，優先承銷有買盤之交易，以降低庫存，維持較佳之負債倍數及資本適足率；第四，探詢客戶中長期資金需求，並關注近期國內大型投資開發案、綠能產業、ESG及證券商動態，爭取他免保FRCP承銷商機，並以承作浮動利率為主，適度加碼報價，以降低利率風險；第五，爭取一般法人、個人戶次級資金以分散資金來源，降低資金成本與確保資金安全，以利擴大利差。

徐啟誠也提到，國際票券持有美元債券受美元走弱與台幣大幅升值影響極為有限，主要是因國際票券美元持債(資產)的資金來源主要由附買回交易、FX SWAP與拆款支應(負債)，在資產與負債匹配下，外幣債券業務幾無匯率風險。

川普政府除其各項政策實難以預期外，現正推進大而美稅改法案更可能使美國債務與赤字問題惡化，也成為目前市場持續關注重點。針對未來諸多不確定性，國際票券在外幣債券業務上維持保守應對，年初迄今持續降低持債水位，待未來美各政策與經濟發展情勢再行調整持債政策。